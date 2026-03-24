Tenían secuestrada a mujer: FGJES procesa a dos presuntos criminales en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un juez de control resolvió vincular a proceso penal a Martín Alberto 'N', de 37 años de edad, y a Juan Andrés 'N', de 28 años. Esta resolución judicial se dictó durante la audiencia inicial, una vez que se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente contra ambos individuos. A los dos hombres se les señala por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

El ilícito fue cometido en perjuicio de una mujer identificada como Vannia Marlene 'N', de 30 años. La carpeta de investigación establece que los eventos sucedieron el 24 de enero de 2026, a las 23:00 horas. En ese momento, los hoy imputados llegaron a una casa ubicada en la avenida Hortensias B, entre las calles 37 y 38, de San Luis Río Colorado. Los sujetos se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Honda, de color oscuro.

En el sitio mencionado, uno de los hombres utilizó la fuerza física para someter a la víctima. Mediante esta acción, la mujer fue obligada a subir al vehículo contra su voluntad, consumando así el secuestro. Después de esto, los tripulantes del automóvil trasladaron a Vannia Marlene 'N' hacia otra ubicación dentro de la misma ciudad fronteriza. Este segundo punto se encuentra en la avenida Coahuila, entre las calles 46 y 47.

En el interior de esa vivienda, la afectada permaneció retenida a lo largo de 24 horas continuas. La situación cambió la noche del 25 de enero de 2026, alrededor de las 23:30 horas, cuando la mujer logró salir del inmueble sin ser detectada. Este escape ocurrió cuando el hombre encargado de vigilarla tuvo un descuido, momento que ella aprovechó para ponerse a salvo y pedir ayuda a las corporaciones de seguridad pública.

Durante la etapa correspondiente en los juzgados, el Ministerio Público presentó la formulación de imputación contra los dos señalados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) expuso las pruebas recabadas, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial, quien consideró que existían fundamentos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso para Martín Alberto 'N' y Juan Andrés 'N'.

Vinculan a proceso a dos sujetos por privación ilegal de la libertad agravada en San Luis Río Colorado: FGJES



San Luis Río Colorado, Sonora, 24 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en audiencia inicial derivada de la… pic.twitter.com/cRuUOT577I — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 24, 2026

Como parte de las medidas cautelares solicitadas para garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial y evitar la evasión de la justicia, el juzgador impuso la medida de prisión preventiva justificada. Por lo tanto, los dos hombres permanecerán internados en un centro de reinserción social durante el tiempo que dure el procedimiento penal en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora