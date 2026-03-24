VIDEO: Ceci Flores asegura que encontró los restos de su hijo en Sonora; "Vámonos a casa"

Hermosillo, Sonora.- La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores Armenta, comunicó mediante sus redes sociales la localización de restos óseos que presuntamente corresponden a su hijo, Marco Antonio. El descubrimiento tuvo lugar este 24 de marzo en en el municipio de Hermosillo. A través de un video compartido con sus seguidores, la activista detalló los hechos de este hallazgo en la Carretera 26, a la altura del kilómetro 46.

En las imágenes, la mujer se muestra con un hueso en las manos y dice: "Hoy localicé a mi niño en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron". Al mostrar el área donde se realizó el levantamiento, Flores indicó que el entorno natural y la fauna salvaje de la región posiblemente jugaron un rol en la dispersión del resto de los piezas óseas.

Yo merecía encontrar un cuerpo completo. Creo que por todo lo que yo he hecho y todo lo que he encontrado, todo lo que he ayudado hasta encontrar a los delincuentes que desaparecieron a mi hijo, creo que por lo mínimo yo merecía encontrar un cuerpo completo, pero lamentablemente no, solamente he encontrado huesos dispersos en todo este lugar", expresó.

¡Vamos a casa hijo!



Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la propia madre buscadora, el siguiente paso consistirá en someter el material óseo a estudios de genética por parte de las autoridades correspondientes. Estos exámenes de ADN serán los encargados de confirmar de manera científica la identidad de la persona encontrada. Por el momento, la activista mantendrá los recorridos en el sitio para intentar recabar más evidencias.

Par finalizar, Ceci emitió una reflexión sosteniendo los descubrimientos de esta tarde: "Solamente me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio". En un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, aseguró haber cumplido su promesa de encontrar a su hijo desaparecido hace 7 años: "Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir, he cumplido mi promesa de encontrarte".

Búsqueda especia para marco Antonio con toda la fe y la esperanza que esté 2 de febrero el día que nació mi hijo 2 de febrero del año 1988 este día mi Dios me dé la oportunidad de volverlo a estrechar en mis brazos aunque sea un puño de huesos ya lo quiero encontrar pic.twitter.com/VcVHDNxiQy — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 24, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui