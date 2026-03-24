VIDEO: Ebrio sujeto desata persecución, balacera y choque tras golpear a su pareja en Puebla

Puebla, Puebla.- Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad pública se registró este martes 24 de marzo en la región colindante entre los municipios de Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula, de Puebla, cuyo resultado fue la detención de un hombre de 38 años de edad, identificado como Mauricio Coeto. Los hechos ocurrieron luego de que ciudadanos reportaron una agresión contra una mujer dentro de un espacio público.

Esto tuvo lugar en la comunidad de San Mateo Cuanalá, muy cerca del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Las personas que realizaban sus compras en el mercado local notaron la presencia del individuo, quien consumía bebidas alcohólicas en el área. Según los testigos en el sitio, este hombre agredió a la fémina que lo acompañaba. Ante dicha situación, los comerciantes y clientes solicitaron la presencia de la Policía Municipal.

Al notar que las patrullas se aproximaban al lugar, el presunto agresor decidió abandonar el mercado para evitar el arresto. El hombre abordó su vehículo de trabajo, un camión de carga de la marca DINA, pintado de color verde y con placas de circulación HE-3116-D. Dicha unidad es utilizada habitualmente para el transporte de tabiques. El conductor inició su trayecto de escape ingresando a la calle 16 de Septiembre,

Pese a que los agentes municipales lograron darle alcance, el chofer ignoró las indicaciones de detener la marcha. Durante este tramo del recorrido se escucharon detonaciones de arma de fuego, según lo documentado por videos de vecinos. A través de diversas plataformas de internet circuló un video donde se aprecia el paso del camión a alta velocidad, seguido por patrullas del estado y del municipio.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 Cae “El Tabiques” tras golpear a su pareja.



En aparente estado de ebriedad, el sujeto intentó huir en un camión y chocó patrullas en Juan C. Bonilla. Fue detenido en San Pedro #Cholula tras una persecución.



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Durante el trayecto para evadir a la autoridad, el vehículo pesado chocó contra la parte posterior de una unidad policial del municipio de Juan C. Bonilla. La persecución continuó hasta cruzar hacia el poblado de San Sebastián Tepalcatepec, del municipio de San Pedro Cholula.

ÚLTIMA HORAuD83DuDEA8 Persecución y balacera en Juan C. Bonilla y terminó en Tepalcatepec en San Pedro Cholula. Un hombre atropelló a una persona y escapó, lo que desató la movilización.



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Finalmente, al llegar a un semáforo ubicado sobre la carretera federal México - Puebla, en la esquina con la calle Buenos Aires, el avance del transporte quedó bloqueado. Los uniformados rodearon el camión y procedieron a detener al conductor, de oficio tabiquero, quien fue trasladado a la comandancia para determinar su situación legal.

uD83DuDEA8 Detienen a conductor de este camión de color verde, que provocó una persecución en Juan C. Bonilla y Tepalcatepec, San Pedro Cholula. Según información oficial, conducía ebrio y golpeó a una mujer. En su huida chocó una patrulla.



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Fuente: Tribuna del Yaqui