Arrestan en EU a Bertha Olga Gómez, esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

El Paso, Texas.- Este miércoles 25 de marzo trascendió la detención de Bertha Olga Gómez Fong en Estados Unidos. La mexicana es conocida por ser la esposa de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua. Los reportes indican que el arresto ocurrió en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y estuvo a cargo de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

Medios locales informaron que personas allegadas al entorno familiar de la detenida aseguraron que el motivo del aseguramiento responde a un asunto de carácter puramente migratorio. Según estas fuentes, al ser abordada por los elementos de seguridad en las calles, la mujer no portaba consigo los documentos necesarios para acreditar su estancia regular en el país. Ante este hecho, un abogado asumió la representación de Gómez Fong.

Dicho profesional le brinda acompañamiento legal para intentar solucionar la situación ante las autoridades correspondientes. El historial de Gómez Fong en Estados Unidos cuenta con registros recientes. En octubre de 2020, se documentó que la esposa del exmandatario estatal fundó empresas en la ciudad de Miami, Florida. Estas compañías operaban en distintos rubros, destacando una agencia enfocada en la contratación de personal para labores de limpieza.

También se sabe de otro negocio dedicado a la venta de automóviles usados. Meses antes de emprender dichas actividades empresariales, durante julio de 2020, Gómez Fong recurrió al sistema de justicia mexicano. La mujer interpuso un recurso de amparo con la finalidad de suspender cualquier posible orden de aprehensión o medida de privación de la libertad que pudiera existir en su contra en el territorio nacional.

El Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a esta demanda para investigar si alguna dependencia judicial requería a la promovente o si existía algún pedido de extradición. No obstante, los jueces negaron otorgar la suspensión de estos actos reclamados. Un documento emitido por el Juzgado Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México estableció que la admisión del recurso serviría para analizar si la petición presentaba motivos de improcedencia manifiestos.Por esta razón, el trámite enfrentó un rechazo parcial desde los tribunales.

uD83DuDD34 Reportan la detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. De acuerdo con lo trascendido, fue ubicada en El Paso, Texas, donde se ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra. pic.twitter.com/0dcQWbCo4v — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 26, 2026

La detención de su esposo

Por otro lado, la situación judicial de su esposo también es objeto de procesos legales. César Duarte fue arrestado el 8 de diciembre de 2025. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), la captura del político chihuahuense respondió a su aparente responsabilidad en operaciones vinculadas al lavado de dinero, un caso que sigue su curso en las cortes.

Fuente: Tribuna del Yaqui