Buscan a dos amigos de 18 años desaparecidos en Hidalgo; encontraron su moto calcinada

Tecozautla, Hidalgo.- Las autoridades del estado de Hidalgo mantienen activas las carpetas de búsqueda para localizar a Jorge Antonio Cruz Hernández e Hilario Aldair Ortiz Ramírez, dos jóvenes de 18 años originarios del municipio de Tecozautla, situado en la zona poniente de la entidad. Los amigos fueron vistos por última vez el pasado domingo 22 de marzo, día en que salieron juntos a bordo de una motocicleta. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de ambos.

De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, los ciudadanos residen en localidades distintas dentro del mismo municipio. Jorge Antonio es habitante de la comunidad de Gandhó, mientras que Hilario Aldair vive en La Esquina. Pese a la distancia entre sus hogares, los jóvenes solían reunirse con frecuencia.

El día de su desaparición, emprendieron un recorrido en conjunto hacia un destino no revelado, pero con el transcurso de las horas y la llegada de la noche, ninguno regresó a su domicilio. Ante esta situación, los familiares de ambos acudieron a las dependencias gubernamentales del estado para levantar el acta correspondiente por desaparición. A partir de esa acción, se emitieron las fichas de desaparición.

Jorge Antonio Cruz Hernández

Jorge Antonio Cruz Hernández mide 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene tez morena clara. Sus ojos son color café claro y lleva el cabello corto, de color negro y con textura ondulada. En el momento de su desaparición, vestía una playera gris, pantalón azul y calzaba tenis en tono beige. Como marcas distintivas, presenta tatuajes con forma de corona en la oreja, el muslo y los tobillos.

uD83DuDCCCSolicitamos tu apoyo con la #DIFUSIÓN de la #FichaDeBúsqueda para localizar a JORGE ANTONIO CRUZ HERNÁNDEZ. Si tienes información, comunícate??8009121314 PROCURATEL. #PGJEH #CadaSegundoCuenta #TuAyudaCuenta. pic.twitter.com/iyAjruVBPc — Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) March 24, 2026

Hilario Aldair Ortiz Ramírez

Por otro lado, Hilario Aldair Ortiz Ramírez comparte la complexión delgada y el tono de piel morena clara. También tiene ojos café claro y cabello corto, negro y ondulado. La última vez que se le vio, llevaba puesta una playera de color negro, un pantalón de mezclilla y tenis. Como rasgo físico a destacar, cuenta con un bigote ligero, sin poseer otras marcas en el cuerpo que faciliten su reconocimiento a simple vista.

uD83DuDCCCSolicitamos tu apoyo con la #DIFUSIÓN de la #FichaDeBúsqueda para localizar a HILARIO ALDAIR ORTÍZ RAMÍREZ, Si tienes información, comunícate??8009121314 PROCURATEL. #PGJEH #CadaSegundoCuenta #TuAyudaCuenta. pic.twitter.com/4J6A2hczub — Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) March 24, 2026

Hallan moto calcinada

Recientemente, el caso presentó un nuevo avance en la zona fronteriza entre Hidalgo y Querétaro. En un paraje del municipio de Ezequiel Montes, se reportó el hallazgo de una motocicleta con características similares a la que utilizaban los jóvenes. El vehículo fue encontrado abandonado y calcinado. Aunque todavía no se ha corroborado si esta unidad pertenece a Jorge Antonio o a Hilario Aldair, las dependencias encargadas decidieron ampliar el radio de localización, abarcando ahora desde Tecozautla hasta el estado de Querétaro.

Las labores de rastreo continúan, apoyadas por la difusión de los boletines emitidos por la procuraduría estatal. Las autoridades solicitan a la población que, en caso de contar con datos útiles sobre el trayecto de Jorge Antonio y de Hilario Aldair, aporten dicha información a través de los canales de comunicación habilitados para este fin. Mientras tanto, el seguimiento del caso se mantiene abierto en ambas entidades federativas, a la espera de nuevos indicios que permitan dar con la ubicación de los dos jóvenes extraviados.

Fuente: Tribuna del Yaqui