Carlos golpeó y apedreó a mujer embarazada en calles de Nogales; FGJE ya lo vinculó a proceso

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este miércoles un hombre llamado Carlos 'N' fue capturado, vinculado a proceso penal y dejado en prisión preventiva como medida cautelar. Este individuo, de 20 años de edad, se encuentra señalado por el delito de tentativa de feminicidio, cometido contra una mujer embarazada, el pasado 25 de febrero, en la ciudad de Nogales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hombre atacó a la fémina que se encontraba en el octavo mes de gestación. Los hechos sucedieron en una zona despoblada que se ubica sobre la calle General Gregorio Ruiz. Según el avance de las indagatorias, el acusado propinó diversos golpes a la víctima en varias partes de su cuerpo, así como en la zona del vientre. Después, el sujeto le arrojó piedras en la cabeza con el propósito de terminar con su vida.

Sin embargo, la intención del atacante no se cumplió, logrando la afectada sobrevivir. Las fuerzas de seguridad ciudadana, las cuales realizaban recorridos de vigilancia en los alrededores, acudieron rápidamente al lugar gracias a que realizaban patrullajes en la misma zona. Tras estos acontecimientos, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión para lograr la captura del individuo.

Al presentar las evidencias recabadas ante la autoridad judicial, se determinó iniciar el proceso legal correspondiente contra Carlos 'N'. Finalmente, la Fiscalía de Sonora indicó que, con estas acciones de procuración de justicia "reitera su compromiso de investigar con perspectiva de género, proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres en la entidad".

Por tentativa de feminicidio contra embarazada FGJES obtiene vinculación a proceso en Nogales



Nogales, Sonora, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso y prisión preventiva de Carlos “N”, de 20 años de… pic.twitter.com/SeRav3zIhy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora