Caso Eitan Daniel: Sus padres, Bryan y Vianey, vinculados a proceso tras atroz crimen en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El caso del pequeño Eithan Daniel, de 18 meses, quien presuntamente fue asesinado por su madre, continúa avanzando, pues ahora se dio a conocer que tanto Bryan Gabriel S. A. como Vianey Esmeralda H. G. fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y agravado. La situación más grave la enfrenta la mujer, ya que el Tribunal de Control reclasificó su participación a comisión por omisión, al considerar que él no estuvo involucrado directamente en el asesinato, sino que no protegió a su hijo.

Cabe recordar que el cuerpo del infante fue localizado en el kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como dato adicional, la mujer también enfrenta acusaciones por delitos contra el respeto a los cadáveres. La audiencia se llevó a cabo el pasado martes 24 de marzo y, según Infobae, sufrió retrasos debido a la saturación en las agendas judiciales, concluyendo finalmente a las 18:30 horas, cuando el juez Raúl Palos Pacheco determinó que existían pruebas suficientes para acreditar el asesinato.

El periodo de investigación complementaria fue fijado en seis meses y, además, Vianey Esmeralda deberá someterse a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. La presunta responsable declaró que no cometió el crimen, aunque el lunes 13 de marzo había confesado ante la autoridad judicial su responsabilidad; de hecho, su versión coincide con las lesiones encontradas en los restos del menor.

Padres del menor

¿Qué ocurrió exactamente?

Según las últimas declaraciones de la madre, el día del lamentable suceso, 10 de marzo de 2026, eran las seis de la mañana cuando bañaba a su hijo. Sin embargo, relató que el niño se cayó de un mueble donde lo había dejado momentáneamente y, al ausentarse por un instante, al regresar ya lo encontró convulsionando. Sin saber cómo actuar, optó finalmente por introducirlo en una bolsa de plástico y abandonarlo en Los Kilómetros.

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Es importante señalar que, según sus propias palabras, Vianey solía ejercer violencia física contra el pequeño. Respecto a posibles cómplices, especificó que actuó por su cuenta y pidió expresamente que no se involucraran familiares directos, como el padre, la abuela y otros parientes. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.



Fuente: Tribuna del Yaqui