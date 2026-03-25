Era su expareja: Fiscalía de Sonora captura a sujeto acusado de matar a mujer en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre la captura del presunto responsable del feminicidio cometido contra Adriana Magdalena 'N', en Hermosillo. El Ministerio Público formuló la imputación correspondiente en contra del individuo. Durante la audiencia de control, se expusieron las pruebas recabadas, logrando que el juez oral penal determinara imponerle prisión preventiva justificada.

El señalado permanecerá recluido mientras los tribunales deciden su situación jurídica en la próxima sesión. Los acontecimientos tuvieron lugar el 16 de marzo de 2026, entre las 3:00 y las 13:00 horas, en un departamento situado en el callejón Sahuaro y la calle Navojoa, de la colonia Camino Real, en la capital sonorense. Según la reconstrucción de los hechos, el individuo ingresó al domicilio y sorprendió a la víctima en el interior de su recámara.

En ese lugar se suscitó un forcejeo, tras el cual el sujeto utilizó un arma blanca para causar diversas heridas a la mujer. La agresión culminó al momento de provocarle una lesión en el área del cuello, la cual le arrebató la vida. Posteriormente, el agresor abandonó la casa. El hallazgo del cuerpo se dio varias horas después, cuando el hermano de la víctima llegó al lugar para visitarla. Al no obtener respuesta, solicitó unas llaves al arrendador del inmueble para poder entrar.

Al revisar la vivienda, encontró a la mujer sin signos vitales en el suelo del cuarto, mientras que el arma punzocortante empleada en la agresión estaba sobre la cama. Una vez que las autoridades tomaron conocimiento del caso, la Fiscalía de Sonora comenzó una serie de labores de campo y análisis de laboratorio para esclarecer el suceso. Los investigadores lograron recopilar evidencias de carácter científico sumamente relevantes.

FGJES formula imputación y obtiene prisión preventiva justificada contra probable responsable de feminicidio en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que formuló imputación del probable… pic.twitter.com/xOolzGgpAJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

Evidencias que lo delataron

Entre los elementos resaltan los dictámenes en lofoscopía, los cuales confirmaron la presencia de una huella dactilar del imputado en una botella de vidrio localizada en la escena del crimen. A la par, las pruebas de genética y análisis de ADN arrojaron resultados positivos al comparar las muestras del detenido con los restos biológicos recuperados del cuerpo de la víctima y del mango del cuchillo. El trabajo de investigación sumó otros indicios físicos y digitales.

Los peritos aseguraron una boleta de pago emitida por una casa de empeño que fue abandonada en el departamento, documento en el cual el hoy detenido aparece como beneficiario. Sumado a esto, la revisión de los videos captados por diversas cámaras de seguridad instaladas en las calles aledañas facilitó la identificación de una persona con los mismos rasgos físicos y la misma ropa del imputado, quien se alejaba del sector caminando.

Las entrevista integradas a la carpeta de investigación ayudaron a definir el motivo y la relación entre ambos, identificando al sujeto como la expareja sentimental de la víctima. Con todos las pruebas recabadas, la Fiscalía solicitó al juez una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Dicho mandamiento judicial se ejecutó el pasado lunes 23 de marzo.

uD83DuDEA8 ¡Lamentable! Encuentran mujer sin vida en vivienda al norte de #Hermosillo.



Según los primeros reportes, la mujer de 27 años de edad fue encontrada ya sin vida en una vivienda ubicada en la colonia Camino Real, aparentemente por mano propia.



El cuerpo fue encontrado por… pic.twitter.com/F1eVLIxB3T — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 17, 2026

Durante la primera audiencia, la defensa legal del individuo ejerció su derecho a pedir la ampliación del término constitucional a 72 horas para resolver la vinculación a proceso. Por lo tanto, la continuación de la audiencia quedó programada para el 25 de marzo de 2026, tiempo en el que el individuo continuará bajo resguardo en el centro penitenciario.

Fuente: Tribuna del Yaqui