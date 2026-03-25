FGJE procesa a sujeto acusado de intento de asesinato en Nogales; atacó a víctima con navaja

Nogales, Sonora.- Un individuo identificado como Luis Mario 'N', de 34 años de edad fue arrestado y vinculado a proceso. Esta resolución se alcanzó durante la audiencia inicial, donde un juez evaluó su posible participación en el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en contra de un hombre en la ciudad de Nogales, estableciendo las medidas cautelares pertinentes para el correcto desarrollo del caso.

Los expedientes del caso señalan que el suceso tuvo lugar el pasado 21 de febrero de 2026. Alrededor de las 18:00 horas, el ahora imputado se presentó en el exterior de una vivienda ubicada en la colonia Las Bellotas. En ese sitio, el sujeto profirió amenazas contra la víctima y, empleando un arma blanca tipo navaja, realizó un ataque. El reporte de salud indica que la persona afectada sufrió heridas punzocortantes en la región dorsal.

Ante esta situación de riesgo, el agredido consiguió buscar refugio al interior de su propio domicilio. Esta maniobra logró detener la agresión, evitando consecuencias mayores. Posteriormente, el herido recibió la debida asistencia sanitaria en una clínica, donde el tratamiento médico oportuno permitió estabilizar su estado de salud y preservar su integridad corporal integral. Durante el proceso penal, el juez de control valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Al considerar que existían elementos suficientes para suponer la responsabilidad del señalado en el crimen, la autoridad judicial confirmó la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada en contra de Luis Mario 'N'. Con esta decisión, el señalado' permanecerá recluido en un centro penitenciario mientras transcurre el plazo legal fijado para la investigación complementaria.

FGJES obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva contra sujeto por tentativa de homicidio calificado en Nogales



Nogales, Sonora, 25 de marzo de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en audiencia inicial logró la vinculación a… pic.twitter.com/lsLAthwiqM — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de conducir investigaciones con rigor técnico y jurídico, así como de llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas, en salvaguarda de la seguridad y la paz social de las y los sonorenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora