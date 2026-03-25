Fiscalía de Sonora procesa a adulto mayor por golpear y amenazar a su pareja en Pueblo Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado como Javier 'N', de 60 años de edad, enfrenta un proceso judicial tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. Durante la audiencia inicial realizada este miércoles en Ciudad Obregón, un juez evaluó los elementos presentados sobre las presuntas agresiones cometidas en contra de una mujer de la misma edad, en el municipio de Cajeme.

El juzgador analizó las pruebas y estableció que existen fundamentos suficientes para formular la imputación correspondiente, dictándole prisión libertad, con la intención de asegurar el adecuado desenvolvimiento del caso. Los registros indican que los hechos ocurrieron entre el 10 de junio de 2024 y el 4 de marzo de 2026, en distintos domicilios ubicados en la localidad de Pueblo Yaqui, donde el imputado habría ejercido maltrato físico, psicológico y verbal.

Todo lo anterior fue cometido en contra de la víctima, con quien mantenía una relación de concubinato. Los reportes de las autoridades apuntan a un comportamiento reiterado que afectó severamente la tranquilidad y seguridad de la mujer. Dentro de los testimonios y evidencias reunidas en la carpeta de investigación, se detallan conductas que consistían en insultos, expresiones denigrantes, amenazas directas y actos de intimidación constante.

A la par de estos actos, se documentaron golpes y el empleo de diversos objetos para causarle daño. Sumado a lo anterior, el acusado presuntamente intentó forzar su entrada al domicilio de la víctima con el uso de la fuerza. Todo este conjunto de acciones configura un patrón de maltrato orientado a vulnerar su integridad. Ante los hechos expuestos en la diligencia, el juez de control resolvió imponer la prisión preventiva al individuo.

FGJES formula imputación a adulto mayor por violencia familiar en Cajeme



Cajeme, Sonora, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en audiencia inicial derivada de la ejecución de orden de aprehensión, el Ministerio Público… pic.twitter.com/cPqiCTXa89 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

Esta medida cautelar se encuentra contemplada en el Artículo 155, Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El propósito de esta decisión es salvaguardar a la agraviada, garantizar su resguardo y evitar cualquier riesgo durante las siguientes etapas procesales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos de violencia familiar".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora