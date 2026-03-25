Por agredir y amenazar a policías municipales, FGJES vincula a detenido al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- El sistema judicial de Sonora dictó auto de vinculación a proceso en contra de Hugo Alberto 'N'. Un juez de control determinó que existen elementos suficientes para mantener al hombre bajo prisión preventiva justificada, tras analizar los cargos presentados por probables delitos de amenazas y agresiones cometidas en contra de servidores públicos. Dichos altercados ocurrieron hace unos días en Ímuris.

La carpeta de investigación documenta que los actos de violencia comenzaron el 15 de marzo en una vivienda situada en las calles Doctor Belloso, entre Chiapas y Yucatán, en la colonia Pueblo Nuevo. En ese lugar, el hoy imputado dirigió una serie de amenazas de manera directa hacia un hombre. Las palabras empleadas generaron una alteración emocional y comprometieron la seguridad de la víctima.

Con el paso de las horas durante esa misma jornada, el nivel de hostilidad verbal aumentó considerablemente, repitiendo las acciones intimidatorias en diferentes momentos, lo cual motivó la movilización de las autoridades de seguridad pública mediante un reporte al número de emergencia 911. Tiempo después, agentes de Seguridad Pública Municipal llegaron al sitio para atender la solicitud de auxilio.

Al notar la presencia de los policías, Hugo Alberto 'N' adoptó una postura agresiva y comenzó a lanzar amenazas de muerte en contra de los uniformados. La situación escaló al terreno físico, ya que el sujeto lanzó golpes y patadas hacia los representantes de la ley que intentaban controlar la situación. Como resultado de este ataque directo, uno de los agentes municipales sufrió lesiones en el cuerpo.

Ante la fuerte resistencia del individuo y su constante negativa a cooperar con las autoridades locales, los policías presentes en el lugar tuvieron que pedir apoyo por radio. Varias patrullas acudieron al sitio para ayudar a someter al agresor, logrando finalmente su detención para trasladarlo a las instalaciones correspondientes. Una vez asegurado, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Vinculan a proceso a sujeto por amenazas y agresión a policías en Ímuris



Ímuris, Sonora, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Hugo Alberto “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de… pic.twitter.com/8FT6jqs3zm — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

En la etapa de audiencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó los datos de prueba recabados ante el tribunal competente. El juzgador encargado calificó de legal el arresto y procedió con la imputación por los delitos mencionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora