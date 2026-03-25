¿Qué pasó en Chalco HOY? Todo sobre la FUERTE explosión en estación de gas LP que dejó 2 víctimas

Chalco, Estado de México.- La mañana de este miércoles 25 de marzo de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo de emergencia en el municipio de Chalco, tras el reporte de una fuerte explosión en una estación de gas LP. Este siniestro, según reportes, generó alarma entre vecinos y dejó personas al menos dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este miércoles 25 de marzo de 2026, alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en la colonia Emiliano Zapata, al interior del Centro de Carburación 'Energético Chalco', ubicado sobre la avenida Aquiles Serdán. En ese punto, una fuga de gas (presuntamente en una pipa) habría generado una acumulación que derivó en la explosión.

uD83DuDD25Se registró una explosión en una gasera de Chalco, en Edoméx, cerca de las 5:30 a.m. pic.twitter.com/xndPMr2W1H — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) March 25, 2026

El fuerte estallido despertó a los habitantes de la zona debido a la magnitud de la onda expansiva, que alcanzó inmuebles cercanos. De inmediato se dio aviso mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Se movilizaron en la escena elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes mantienen seguridad perimetral, así como personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que desplegó una Misión de Enlace y Coordinación.

También acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil estatal y municipal, bomberos de Chalco y policías locales, quienes reportaron daños estructurales en al menos tres locales comerciales, así como afectaciones en dos viviendas y un deportivo que presentó ruptura de cristales.

Tras la explosión, cuerpos de emergencia trabajaron para sofocar el incendio, lo cual se logró alrededor de las 06:20 horas. Posteriormente, se realizaron labores de enfriamiento y revisión para evitar riesgos adicionales.

Personas lesionadas tras el siniestro

El saldo preliminar indica al menos una persona con lesiones graves, quien sufrió quemaduras y fue auxiliada por vecinos antes de ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada. También se reportó que otra persona habría resultado lesionada; sin embargo, presuntamente se retiró por sus propios medios para buscar atención médica, por lo que su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

La @CNPC_MX de la @SSPCMexico, #INFORMA:



A las 05:10 se registró explosión e incendio al interior de estación de carburación con razón social “Energético de Chalco”, ubicada en calle Tierra y Libertad, municipio de Chalco.

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1 de 4 — Laura Velázquez Alzúa (@laualzua) March 25, 2026

¿Qué provocó la explosión?

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, la causa del siniestro fue la acumulación de gas derivada de una fuga, aparentemente en una pipa dentro de las instalaciones. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas y evaluar los daños totales.

Fuente: Tribuna del Yaqui