¿Qué pasó en Insurgentes Sur HOY? Auto particular queda destrozado tras fuerte accidente

Ciudad de México.- Los accidentes siguen a la orden del día en la capital mexicana; por ello, de cara al periodo vacacional de Semana Santa 2026, autoridades hacen un llamado a circular con precaución y así evitar siniestros como el que ocurrió este miércoles 25 de marzo.

Durante la madrugada, elementos de distintos cuerpos de emergencia del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo sobre avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Tlalpan, luego del reporte de un fuerte choque que dejó daños materiales de consideración y un hombre lesionado.

El accidente ocurrió en Insurgentes Sur. Foto: Twitter @MrDiablo

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la mañana del 25 de marzo de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, casi en el cruce con cerrada de Cantera, en la colonia Santa Úrsula Xitla. En ese punto, el conductor de un automóvil particular perdió el control de la unidad, lo que derivó en un impacto que lo proyectó hacia la banqueta.

Tras el choque, el vehículo avanzó aproximadamente 50 metros fuera del arroyo vehicular, arrasando con todo a su paso. Durante ese trayecto, derribó al menos cinco árboles, además de varios postes de alumbrado público y líneas de telefonía. El automóvil terminó completamente destrozado sobre la banqueta, con visibles daños en la carrocería y el sistema frontal. También se reportó la activación de las bolsas de aire debido a la fuerza del impacto.

El conductor, un joven de aproximadamente 25 años cuyo nombre no ha sido revelado a medios, resultó con golpes en la cabeza y diversas partes del cuerpo. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que arribaron al lugar le brindaron atención prehospitalaria en el sitio, sin que hasta el momento se haya confirmado su traslado a un hospital. Medios señalaron que quedó en calidad de detenido mientras avanzan las pesquisas.

uD83DuDEA8 Fuerte accidente en Insurgentes Sur



Un conductor de 25 años perdió el control y recorrió más de 50 metros, derribando árboles y postes en Santa Úrsula Coapa.



Resultó con golpes y fue detenido.@PLATA11CDMX con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/Mng2Pw5ntg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron maniobras para retirar los árboles caídos y los postes dañados, utilizando motosierras para liberar la zona y evitar mayores riesgos. Debido al accidente y a los trabajos de emergencia, se registraron afectaciones a la circulación sobre Insurgentes Sur, ya que algunos carriles fueron cerrados temporalmente.

Autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas, mientras se llevaban a cabo las labores para restablecer la normalidad en la vialidad.

De manera preliminar, se indicó que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor en el percance, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui