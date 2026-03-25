Sheinbaum reacciona a asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de adolescente: "Muy doloroso"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 25 de marzo de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre el ataque armado ocurrido el día de ayer en una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, presuntamente orquestada por un menor de edad, que dejó sin vida a dos mujeres, docentes de la misma institución.

Ante la pregunta sobre qué ha reportado el Gabinete de Seguridad sobre el caso, la jefa del Ejecutivo Federal recordó que, en noviembre de 2026, señaló que se tienen que discutir las sanciones a menores de edad, para que, en caso de delitos graves, sean juzgados como adultos: "Es algo que se tiene que discutir; en nuestro país es algo que necesitamos hablar y abrirlo y debatirlo".

"Es muy doloroso en muchos sentidos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso del estudiante que asesinó a dos maestras en Michoacán. pic.twitter.com/BFWhfkMKPF — NMás (@nmas) March 25, 2026

Sobre el caso de ayer, la presidenta mexicana dijo que es "muy doloroso en muchos sentidos": "Uno por la muerte de las maestras, a manos de este jovencito con un arma larga; todo parece indicar que ellas eran.., que él ya había preparado, y ellas eran las personas que estaba buscando, y pues fue toda la situación debe atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable".

Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita", declaró Sheinbaum Pardo.

En esta misma intervención, compartió que el Gobierno Federal ya trabaja en un programa de salud mental, dirigido principalmente a jóvenes de educación secundaria y preparatoria. Apuntó que incluyen guías para estudiantes y docentes, así como más materiales para padres de familia.

En este contexto, recordó el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, el año pasado, cuando un joven mató a un estudiante e hirió a un trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un arma blanca; Sheinbaum dijo que al Gobierno y las autoridades les toca revisar si hay similitudes o no las hay: "Por lo menos social y psicológica".

Entonces estamos trabajando en un programa muy fuerte de comunicación, de formación de atención y de salud mental para todas las familias", declaró la presidenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'