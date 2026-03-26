Cae pareja por asesinato de dos vendedores de hojas de maíz en Edomex; una víctima logró huir

Juchitepec, Estado de México.- Las autoridades del Estado de México decidieron iniciar un proceso penal en contra de dos personas adultas, identificadas como Hedilberto 'N' y Evelin 'N'. Un juez de control consideró que existen elementos suficientes para investigar su probable participación en delitos relacionados con el homicidio calificado y la desaparición de dos hombres, según reveló este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos que originaron esta carpeta ocurrieron el pasado 16 de marzo en el municipio de Juchitepec. En ese momento, un grupo de tres hombres viajaba a bordo de un vehículo tipo pick up, con el objetivo de entregar un lote de hojas de maíz secas, material utilizado comúnmente para elaborar tamales. Los tres trabajadores llegaron al domicilio habitado por los acusados para descargar los bultos acordados y completar su jornada laboral.

Según los datos recabados por las autoridades ministeriales, una vez adentro, Hedilberto 'N' y Evelin 'N' invitaron a los repartidores a consumir alimentos. Durante ese lapso, uno de los tres trabajadores empezó a presentar malestares físicos. Por esa indisposición, decidió salir de la casa para tomar aire. Al encontrarse afuera, escuchó detonaciones de arma de fuego que provenían de la habitación donde se habían quedado sus compañeros.

Ante la situación, decidió esconderse en los alrededores y solicitó apoyo a los agentes de la Policía Municipal. Las investigaciones señalan que, tras accionar el arma contra los dos comerciantes, los señalados contaron con el apoyo de una persona menor de edad y de un cuarto individuo ya identificado. Dichas personas subieron a las víctimas a la misma camioneta de carga que utilizaban para trabajar, para abandonarlos en otro lugar.

La pronta movilización de los agentes de seguridad impidió que el plan se concretara por completo. Los uniformados llegaron al inmueble y lograron aprehender en el sitio a Hedilberto 'N', a Evelin 'N' y a la adolescente. En la revisión, los policías encontraron un teléfono celular que pertenecía a uno de los trabajadores agredidos, además de diversos cartuchos útiles para arma de fuego. Al día siguiente, las autoridades localizaron los dos cuerpos.

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Hedilberto “N” y Evelin “N”, fueron vinculados a proceso por un Juez luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó su probable participación en los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados a la desaparición de personas, en agravio de dos masculinos, hechos… pic.twitter.com/UElnMP9XVt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 26, 2026

Uno fue abandonado dentro de la camioneta de carga en un paraje del municipio de Ayapango. El otro fue hallado dentro de una fosa ubicada en la colonia San Matías Cuijingo, del municipio de Juchitepec. Con estas pruebas, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes. Actualmente, Hedilberto 'N' y Evelin 'N' permanecen recluidos en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El juzgador otorgó un plazo de 3 meses para reunir más pruebas en la investigación complementaria. Por su parte, la adolescente fue enviada a un Centro de Internamiento para menores, donde una autoridad competente definirá su situación jurídica en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM