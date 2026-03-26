Capturan a cuatro sujetos en posesión de droga al norte de Sonora; FGJES logra su vinculación

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que los juzgados correspondientes iniciaran procesos penales contra cuatro hombres. A estas personas se les señala por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Los hechos que originaron estos expedientes ocurrieron en los municipios de Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca.

En todos los asuntos, la autoridad judicial determinó que los imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada mientras avanzan los plazos legales en curso. El primer caso tuvo lugar en la ciudad de Magdalena de Kino, donde elementos de seguridad detuvieron a un individuo identificado como José Alberto 'N'. Los reportes de la corporación indican que este sujeto tenía en su posesión 12 envoltorios que contenían la droga conocida como crystal.

Durante una audiencia celebrada el 20 de marzo de 2026, el juez a cargo revisó la carpeta, calificó de legal la detención, formuló la imputación correspondiente y ordenó la medida cautelar de privación de la libertad justificada.

El segundo asunto reportado ocurrió en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, donde elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio 'N', de 39 años de edad. Al momento de su captura, el individuo llevaba consigo seis envoltorios de crystal. Tras presentar los datos en la corte, el juez dictaminó la legalidad del arresto, vinculó a proceso al acusado y estableció un periodo de 2 meses para la investigación complementaria. Durante este tiempo, el señalado permanecerá recluido.

Por otro lado, en la ciudad de Caborca, se documentó el tercer arresto. El detenido responde al nombre de Édgar 'N', de 27 años de edad. Su aseguramiento se dio al encontrarse entre sus pertenencias 18 envoltorios de aparente marihuana. Tras analizar las evidencias del expediente, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud en su variante de posesión. El juzgador también otorgó un plazo de 1 mes para el cierre de las indagatorias.

FGJES logra vinculación a proceso y prisión preventiva en Magdalena de Kino, SLRC y Caborca por delitos contra la salud en Sonora



Hermosillo, Sonora, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro… pic.twitter.com/Yagb1pZHQu — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 26, 2026

El cuarto expediente sucedió en la misma región de Caborca, dentro del área geográfica perteneciente al ejido Ures. En esa zona se capturó a Melchor 'N', a quien se le acusa de poseer dosis tanto de crystal como de marihuana. Al igual que en los casos anteriores, la autoridad de justicia le impuso la prisión preventiva justificada y fijó el lapso de 1 mes para aportar más pruebas. Los jueces consideraron que los elementos presentados son suficientes para mantener a los cuatro acusados bajo prisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora