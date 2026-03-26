Ciudad Obregón: FGJES procesa a cinco sicarios que desataron balacera contra elementos AMIC

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de cinco individuos detenidos en Ciudad Obregón. Estas personas enfrentan múltiples acusaciones por diferentes delitos, entre ellos tentativa de homicidio calificado en contra de varios policías de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante el desahogo de la audiencia judicial, el magistrado competente analizó todos las evidencias presentadas por el Ministerio Público y determinó procesar a Israel 'N', de 44 años de edad; Ricardo 'N', de 25 años; Roberto Aziel 'N', de 19 años; y Jesús Miguel 'N', de 34 años. A este grupo de hombres se les atribuye el delito de tentativa de homicidio en agravio de ocho agentes ministeriales, así como delitos contra la salud por posesión de narcóticos.

Además de actos que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. Por su parte, Reyna Mariel 'N', de 38 años de edad, también resultó procesada por el órgano jurisdiccional. En su caso, el juzgador consideró que existen datos suficientes para iniciar un juicio en su contra por delitos contra la salud orientados al comercio de sustancias prohibidas, ataques a la seguridad ciudadana y el cargo de asociación delictuosa.

El juez asignado al caso impuso a los cinco acusados la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta resolución judicial los mantendrá recluidos en un centro penitenciario estatal durante el tiempo que transcurra el plazo otorgado para que la autoridad recolecte más evidencias y cierre la etapa de investigación complementaria. Los documentos que integran la carpeta del caso relatan que los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2026.

Esto sucedió al interior de una casa habitacional ubicada sobre la calle San Miguel, entre Casanova y Montebello, en el fraccionamiento San Juan Capistrano, al poniente de la ciudad. Las líneas de investigación señalan que el grupo detenido utilizaba esta propiedad como base de operaciones para estructurar y cometer actos al margen de la ley. Al registrar el lugar, los peritos aseguraron bolsas que contenían metanfetamina y marihuana.

Vinculados a proceso a sujetos por tentativa de homicidio contra agentes AMIC en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable responsabilidad en… pic.twitter.com/OaFmIPI62h — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 26, 2026

Las drogas estaban divididas y empaquetadas en dosis que rebasan por mucho los límites establecidos para el consumo personal, lo cual permite deducir que su verdadero propósito era la venta en las calles. Dentro de la misma propiedad también se localizaron diversas prendas de vestir confeccionadas para imitar los uniformes de distintas corporaciones de seguridad. Los expedientes sostienen que este tipo de ropa se empleaba presuntamente para grabar videos y simular operativos irreales, engañando a la ciudadanía.

Las diligencias indican que, durante la movilización policial en ese domicilio, cuatro de los hombres ahora procesados dispararon sus armas de fuego contra los agentes. Como consecuencia de estos disparos, tres policías sufrieron lesiones corporales. Frente al ataque, los efectivos de seguridad maniobraron tácticamente, respondieron al fuego, lograron controlar la situación y sometieron a los cinco civiles que se encontraban dentro de la casa.

uD83DuDEA8 Momentos de pánico en #Cajeme.



Una balacera cerca del Instituto Tecnológico de Sonora (#ITSON) obligó a personas a tirarse al suelo en el campus Náinari.



El enfrentamiento ocurrió en la colonia San Juan Capistrano entre autoridades y presuntos delincuentes.

Hay detenidos y… pic.twitter.com/04nUdHWKXp — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora