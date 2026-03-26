Pelea terminó en muerte: FGJES detiene y procesa a joven que disparó contra hombre en Nogales

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Tomás Antonio 'N', de 26 años de edad. Este procedimiento legal se realiza después de que fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple doloso. El acto ilícito fue cometido en la ciudad de Nogales, en perjuicio de un individuo identificado como José de Jesús 'N', de 47 años.

Durante el desarrollo de la audiencia de control, el Ministerio Público presentó las prueba recabadas en la carpeta de investigación. Al valorar dichos elementos, el juez asignado al caso resolvió imponer a Tomás Antonio 'N' prisión preventiva justificada. Por su parte, el equipo de defensa legal y el propio imputado decidieron acogerse al término constitucional, por lo que el dictamen sobre la vinculación a proceso se resolverá en los próximos días.

Según la indagatoria, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 15 de marzo. Todo sucedió a las afueras de una casa ubicada en el bulevar Circuito Jardín, de la colonia Conjunto Jardín, un lugar donde se realizaba una reunión con varias personas invitadas. La reconstrucción de los eventos señala que en el sitio se generó una pelea. Durante este conflicto, se presume que la víctima agredió a diversos asistentes.

Tras ese momento de tensión, José de Jesús 'N' optó por retirarse del domicilio y comenzó a caminar hacia su automóvil, el cual se encontraba estacionado en la vía pública. Justo en ese trayecto, el imputado habría disparado un arma de fuego en contra de José de Jesús 'N'. De acuerdo con los peritajes, se registraron al menos tres detonaciones. Los proyectiles impactaron en las zonas de la cabeza, el cuello y el tórax de la víctima, ocasionando su muerte.

Formula FGJES imputación a probable homicida en Nogales



Nogales, Sonora, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Tomás Antonio “N”, de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio… pic.twitter.com/RjlAcHIDeF — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 26, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con este resultado reitera su compromiso de conducir las investigaciones con rigor técnico y jurídico, garantizando el acceso a la justicia y la protección del bien jurídico fundamental de la vida", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora