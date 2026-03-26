Por violencia familiar, arrestan a cuatro individuos en Sonora; FGJES obtiene su vinculación

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención y vinculación a proceso de cuatro hombres señalados por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, ocurridos en distintos municipios de la entidad. Los jueces encargados de revisar las carpetas de investigación determinaron imponer prisión preventiva justificada en todos los asuntos presentados, con el propósito de garantizar la seguridad e integridad de las víctimas afectadas por estas conductas delictivas.

El primer evento reportado tuvo lugar en el municipio de Caborca, donde se procesó a Jesús David 'N', de 41 años de edad. Durante la audiencia de control, la autoridad judicial calificó de legal su detención, escuchó la formulación de los cargos y estableció un plazo de 1 mes para el desarrollo de la investigación complementaria. Los datos aportados establecen que el imputado atacó físicamente a su hermano, a quien mantuvo sometido mientras lo amenazaba con un arma blanca.

Por otra parte, en Santa Ana, la autoridad procesó a Ramón Antonio 'N' por tres cargos de violencia familiar cometidos en contra de su exconcubina. El juez dictó la prisión preventiva y otorgó un periodo de 3 meses para la etapa de investigación complementaria. Durante esta audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, sin embargo, el Ministerio Público presentó su oposición argumentando la existencia de un riesgo fundado para la mujer. Los expedientes señalan que el sujeto ejerció agresiones físicas, verbales y psicológicas de forma reiterada durante años.

El tercer suceso corresponde al municipio de Navojoa, donde Juan Luis 'N', de 35 años, resultó vinculado a proceso tras ser señalado por violentar a su pareja sentimental. El juez de control encargado del asunto resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido al riesgo para la parte afectada, otorgando 1 mes para concluir la etapa de investigación. El individuo aplicó violencia física, verbal y psicológica constante, agregando múltiples amenazas de muerte a lo largo de su relación.

Finalmente, en el municipio de Sáric, se procesó a Martín Alberto 'N', de 36 años, por agresiones cometidas en perjuicio de sus propios padres. El juez dictaminó la prisión preventiva justificada luego de evaluar los datos de prueba presentados, los cuales demuestran la existencia de ataques físicos, verbales y psicológicos, sumados a amenazas de muerte y diversas lesiones provocadas con un arma punzocortante.

FGJES logra vinculación a proceso y medidas cautelares en cuatro casos de violencia familiar en Sonora



Hermosillo, Sonora, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, como resultado de labores de investigación y acciones… pic.twitter.com/AD18ncQxoi — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 26, 2026

En cada una de las audiencias celebradas, los jueces de control concluyeron que los elementos presentados por el Ministerio Público resultan suficientes para establecer la probable responsabilidad procesal de los cuatro individuos. Las resoluciones judiciales se enfocan en mantener a los imputados bajo resguardo penitenciario para proteger a los familiares agredidos, asegurando así el correcto desarrollo de los procedimientos penales correspondientes en el estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora