¿Qué pasa en la México-Cuernavaca HOY? Volcadura de tráiler causa TRÁFICO y moviliza a las autoridades

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 26 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Gobierno Federal desplegaron un operativo sobre la autopista México-Cuernavaca, luego de que se registrara un importante accidente: un tráiler se volcó y provocó afectaciones viales en dirección a la capital mexicana. Aquí la información para que tomes precauciones.

Volcadura en la México-Cuernavaca moviliza a las autoridades

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 37, en la zona correspondiente a la alcaldía Tlalpan. En ese punto, una unidad pesada que transportaba cajas con botellas de shampoo perdió el control mientras circulaba en una curva, presuntamente debido al peso de la carga, lo que derivó en la volcadura del vehículo.

Un accidente en la México-Cuernavaca provoca caos este jueves. Foto: Twitter

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, al lugar acudieron elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de acordonar la zona y coordinar las labores de atención. Además, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada, así como personal para levantar la mercancía que quedó regada sobre la carpeta asfáltica.

Tras el incidente, una gran cantidad de mercancía quedó esparcida sobre el pavimento, lo que complicó la circulación en la autopista, una de las principales vías de acceso hacia la CDMX. Aunque el accidente no dejó personas lesionadas y no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, sí generó un severo caos vial desde las primeras horas del día, ya que al menos un carril fue cerrado a la circulación.

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Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar la vía libre como alternativa, con el objetivo de evitar mayores afectaciones mientras se realizan las labores de retiro del tráiler y limpieza de la zona.

A la fecha de publicación de esta nota, continúan los trabajos en el sitio para restablecer la circulación en su totalidad, mientras que las autoridades mantienen presencia para agilizar el tránsito y prevenir nuevos incidentes. Maneja con cuidado.

Fuente: Tribuna del Yaqui