Ciudad Obregón: Dictan más de 8 años de prisión a sicario que disparó contra menor de edad

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Ángel Ariel 'N' deberá cumplir una sentencia de 8 años y 4 meses de prisión, luego de que un juez de control lo encontrara culpable del delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de un menor de edad. Los sucesos que originaron esta condena se registraron el 1 de diciembre del año 2024, en Ciudad Obregón, donde se registró un ataque armado.

El ahora condenado actuó acompañado por otra persona para agredir directamente a la víctima, con clara ventaja, y con la intención de privarlo de la vida. Sin embargo, el objetivo del agresor no llegó a consumarse debido a factores externos a su voluntad, tales como fallas en el arma de fuego accionada, los rápidos reflejos y movimientos de evasión por parte de la víctima, así como la rápida ayuda de los servicios de salud que recibió el herido.

Para lograr esta condena, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en conjunto con el Ministerio Público y el departamento de Servicios Periciales, trabajaron en la recopilación de evidencias. Este grupo de profesionales integró una carpeta de investigación robusta que demostró cómo sucedieron los hechos y comprobó la culpabilidad del procesado ante el tribunal.

Finalmente, en una audiencia de individualización de sanciones efectuada el pasado 20 de marzo, el juez correspondiente dictó la sentencia de 8 años y 4 meses de cárcel contra Ángel Ariel 'N'. A esta medida se suma la imposición de una multa económica y la obligación de cubrir los gastos por la reparación del daño provocado.

Sentenciado a 8 años de prisión por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón: FGJES



Cajeme, Sonora, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria de 8 años y 4 meses de prisión en contra de Ángel Ariel “N”,… pic.twitter.com/eQ2gAe1YRy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 27, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con esta acción reitera su compromiso de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos graves, garantizando resultados contundentes y justicia para las víctimas en Sonora", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui