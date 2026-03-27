Derrumbe en mina de Sinaloa deja a cuatro trabajadores atrapados; Inician trabajos de rescate

El Rosario, Sinaloa.- Una movilización de fuerzas de rescate se desplegó en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras un derrumbe en las instalaciones de la empresa Minerales de Sinaloa, suceso registrado el pasado miércoles 25 de marzo. En el interior del complejo, cuatro trabajadores quedaron atrapados, lo que detonó una respuesta de los tres niveles de gobierno para intentar localizarlos con vida.

La Coordinación Nacional de Protección Civil envió una Misión ECO. La función principal de este equipo consiste en organizar las acciones desde el puesto de mando, vigilar las condiciones del terreno y ofrecer acompañamiento a las familias de los mineros afectados durante las maniobras. Para fortalecer estas tareas, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias.

Dicho personal cuenta con capacitación en rescate dentro de estructuras colapsadas. Este grupo viajó a bordo de un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde los efectivos se trasladaron por tierra hasta el lugar del incidente. En el sitio, estos elementos se integraron a un contingente de más de 60 militares que ya resguardaban el perímetro de la mina.

Con esto, suman actualmente 98 efectivos del Ejército Mexicano operando en conjunto con dependencias estatales, el gobierno municipal, corporaciones de seguridad y la Fiscalía de Sinaloa. La estrategia busca facilitar las labores de extracción que la compañía minera comenzó en un primer momento. A corto plazo, se espera que personal experto de la Secretaría de Marina (Semar) se sume a los trabajos.

Refuerzan rescate en mina de Sinaloa: ya son 98 militares en la zona



Un total de 38 elementos del Ejército Mexicano, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, fueron trasladados vía aérea para sumarse a las labores en la mina “Minerales de Sinaloa”, ubicada… pic.twitter.com/dYeKzeeD02 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

Los rescatistas desplegados cuentan con recursos tecnológicos y herramientas de alto rendimiento para enfrentar este tipo de emergencias. Entre el equipamiento destacan cuatro binomios caninos entrenados para la detección de personas, aparatos de respiración autónoma, equipos de corte para remover estructuras, generadores de energía, botiquines médicos y sistemas avanzados de radiocomunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui