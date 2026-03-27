Detiene Policía Estatal a persona armada en Urbi Villa del Real en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), durante un acto de acciones de prevención y combate al delito en el municipio de Cajeme, el día jueves 26 de marzo de 2026, detuvo a una persona al incautarle un arma de fuego.

Durante diversos patrullajes en la colonia Urbi Villa del Real, la PESP realizó la detención de Eloy 'N', de 50 años de edad, tras decomisarle una pistola calibre 9 mm, con cargador, 11 cartuchos y un radio de comunicación.

Detiene Policía Estatal a persona armada en Urbi Villa del Real

Los municipios del sur de Sonora continuarán con los despliegues operativos de la PESP, quienes participan en la estrategia de seguridad con los tres niveles de gobierno en atención a la ciudadanía, a quienes les recuerdan la importancia de denunciar un delito a la línea anónima 089 .

No obstante, hay que recordar que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no sea declarada su responsabilidad por medio de la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, estipulado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Operativo de la Policía Estatal en la colonia Urbi Villa Del Real, en #Cajeme: se detuvo a Eloy “N”, de 50 años, tras asegurarle una pistola calibre .9 mm con cargador, 11 cartuchos, un radio de comunicación y 12 envoltorios con narcótico.#SSPCSonora pic.twitter.com/4WFX36FGA5 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui