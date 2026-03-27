Emergencia en Cajeme: Rescatan a menor con autismo que cayó a las aguas del Canal Bajo

Esperanza, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 27 de marzo, agentes de la Policía Municipal de Cajeme rescataron a un niño de 11 años de edad que había caído al Canal Bajo, cerca del fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la comisaría de Esperanza. Los uniformados, identificados como Mario Alberto Barraza Ávila y Felipe Francisco Dolores, acudieron al lugar tras recibir un reporte de la central de radio C5.

En el llamado se advertía sobre una persona dentro del cauce, justo a la altura de la calle California. Al llegar al sitio del reporte, los policías observaron que personal del Departamento de Bomberos ya estaba en la zona. Al revisar el área, los elementos de seguridad se percataron de que el niño era arrastrado por la corriente del agua. Ante esta situación, los agentes bajaron por el talud de concreto y usaron cuerdas para entrar al cauce, logrando sacar al niño a la orilla.

Tras el rescate del joven, solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja. A su llegada, el personal médico revisó al infante y determinó que solo presentaba contusiones leves. Después de esta valoración, el afectado fue llevado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde un médico en turno certificó que no tenía heridas de gravedad. Asimismo, se informó que el menor tiene un diagnóstico de autismo grado 3.

El momento en que el joven fue socorrido por autoridades

Dicha condición explica por qué el menor no atendía los llamados para salir del agua. Momentos más tarde, fue entregado a su abuelo, quien relató que el niño salió de su casa sin que se diera cuenta cerca de las 17:30 horas, motivo por el cual la familia ya se encontraba buscándolo por los alrededores. La intervención de los cuerpos de emergencia permitió que el incidente concluyera y el niño regresara a su hogar sin mayores contratiempos.

El menor junto a los policías que le ayudaron a salir del canal

Fuente: Tribuna del Yaqui