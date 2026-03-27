Emiten orden de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles por masacre en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Este viernes 27 de marzo, el sistema judicial del estado de Michoacán emitió un mandato de captura en contra de Silvano Aureoles Conejo, quien ocupó la gubernatura de la entidad entre de 2015 a 2021. La medida fue concedida a la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de Carlos Torres Piña, debido a la posible vinculación del exmandatario con un multihomicidio registrado en la comunidad de Arantepacua hace 9 años.

Junto con la acción legal dirigida al exgobernador, el juez de control autorizó otros 15 mandamientos de arresto. Uno de ellos está dirigido a Juan Bernardo Corona, quien se desempeñó como secretario de Seguridad durante aquella administración. Los 14 requerimientos restantes corresponden a elementos de la Policía Estatal, quienes presuntamente tomaron parte en el operativo que desencadenó los hechos violentos bajo revisión de los tribunales.

El crimen sucedió el 5 de abril de 2017 en la población purépecha de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen. Durante esa jornada, una intervención policial dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y múltiples civiles que denunciaron haber sufrido actos de tortura. Desde entonces, diversas agrupaciones sociales y familiares de los afectados mantuvieron un reclamo constante ante las autoridades para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido.

Tras casi 1 década de manifestaciones pacíficas y exigencias ciudadanas, el proceso muestra un avance en los juzgados. La solicitud elaborada por la Fiscalía estatal se sustentó en una carpeta de investigación que recabó elementos probatorios sobre el despliegue policial de aquella fecha. Los delitos que conforman la acusación en contra de los 16 señalados abarcan homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

#AlMomento | Giran órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por presunto homicidio, tortura y abuso de autoridad. pic.twitter.com/KWkOVYzTbA — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) March 28, 2026

Con esta serie de mandatos, el juzgador busca que los antiguos altos mandos del gobierno estatal y el personal operativo respondan ante la justicia para determinar su grado de responsabilidad en la toma de decisiones y la ejecución del operativo en territorio purépecha. A la par de estas acusaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos y la seguridad, Silvano Aureoles Conejo es objeto de otras carpetas de investigación por temas financieros.

Desde hace 4 años, diversas instancias estatales e instituciones federales rastrean un probable desvío de recursos públicos. El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado de manera pública que existen anomalías que ascienden a 5 mil 186 millones de pesos, irregularidades monetarias que habrían ocurrido durante la gestión estatal de Aureoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui