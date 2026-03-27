Familia descubre a ladrón dentro de su casa en Nogales; FGJES inició proceso en su contra

Nogales, Sonora.- Un juez de control determinó vincular a un proceso penal a Daniel Porfirio 'N', de 28 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de robo con violencia en una casa habitación de Nogales, Sonora. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó de legal la detención del individuo, formuló la imputación correspondiente y estableció prisión preventiva justificada, basándose en las pruebas expuestas por el Ministerio Público.

Los hechos que motivaron esta resolución judicial tuvieron lugar el 16 de marzo de 2026, entre las 3:00 y las 3:15 horas. El incidente ocurrió dentro de un domicilio situado en la calle Bosque Seco, de la colonia La Mesa. En ese momento, el imputado ingresó por la fuerza al inmueble. Según el avance de las indagatorias integradas en la carpeta de investigación, para acceder al interior del recinto, la persona acusada causó daños materiales en la propiedad.

El individuo rompió la reja de protección de metal y quebró el vidrio de una de las ventanas. De esta forma logró cruzar el perímetro de la vivienda sin contar con la autorización de las personas que la habitan. Una vez adentro del lugar, el sujeto comenzó a recorrer las habitaciones y juntó diversos objetos de valor que planeaba llevarse. Sin embargo, en una de las recámaras de la casa, los propietarios encendieron la luz al escuchar ruidos y lo descubrieron en el acto.

Los habitantes del lugar reaccionaron ante la presencia del intruso, quien ya tenía agrupadas las pertenencias que pretendía sustraer. La respuesta de los dueños del inmueble impidió que el hombre consumara el hurto y lograron retenerlo dentro de la casa, solicitando apoyo a las fuerzas de seguridad. Momentos después, elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio y se encargaron de asegurar al hombre, actuando como primeros respondientes.

Por tentativa de robo en vivienda, en Nogales, FGJES obtiene vinculación a proceso



Nogales, Sonora, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel Porfirio “N”, de 28 años, por su probable… pic.twitter.com/xknhreC6tF — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 27, 2026

Ante estos hechos, el personal del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tomó el caso para presentar las pruebas ante el juez. Quedó establecido que el hombre ejecutó acciones directas para afectar el patrimonio de las víctimas, aunque no alcanzó su cometido. Las autoridades ministeriales continúan trabajando para agotar todas las etapas procesales correspondientes en los tiempos que marca la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora