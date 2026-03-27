Fatal ACCIDENTE en la GAM: Autobús arrolla a ciclista en Eduardo Molina y autoridades investigan

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 27 de marzo de 2026 se registró un impactante accidente en el que un ciclista fue arrollado por un autobús en el cruce del Eje 3 Oriente, Eduardo Molina, y la Avenida Talismán, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), ubicada en Ciudad de México. Aquí en TRIBUNA te tenemos toda la información sobre esta terrible tragedia que ocurrió hoy.

De acuerdo con Milenio, las autoridades se mantienen al pendiente de las cámaras de videovigilancia en la zona porque quieren descubrir qué sucedió exactamente y así deslindar responsabilidades. Entre las autoridades que se presentaron se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes precisamente realizaron la detención del operador del autobús con matrícula 83-RE-1H.

De igual forma, acudieron al llamado de emergencia personal de Protección Civil de la alcaldía, quienes se encargaron de atender a la víctima; sin embargo, se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que tenía 40 años de edad y no hay más datos como su identidad. Este incidente se suma a los hechos que ocurren en este sector del centro del país.

Murió en el lugar (captura de pantalla de Facebook)

Durante un buen tiempo permaneció el área acordonada y resguardada por los uniformados en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX). Se recuerda que en caso de estar involucrado o ser testigo de un accidente mantenga la calma y, sobre todo, deje a los agentes hacer su trabajo, porque al tener prisa y no acatar las órdenes puede agravar la situación y provocar otra desgracia.

#Sonora | Día Internacional del Teatro: En Sonora, el escenario refleja la realidad social que se vive día a díauD83CuDFADuD83EuDD39https://t.co/C6svrP8I2M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

En otro asunto, también se reportó un fuerte accidente en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, mismo que causó la muerte de una persona y otra lesionada. De hecho, el impacto fue entre un camión de carga, otro vehículo pesado y una caseta, pues todo inició cuando un tractocamión intentaba incorporarse hacia una salida con dirección a la zona centro de la CDMX, lo que derivó en este choque.

Fuente: Tribuna del Yaqui