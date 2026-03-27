FGJES procesa restos óseos localizados en Guaymas; buscan identificar a las víctimas

Guaymas, Sonora.- Este viernes 27 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que realizó diligencias de procesamiento pericial en un sitio ubicado en el municipio de Guaymas, como parte de investigaciones relacionadas con la posible desaparición de personas. Las labores se realizaron a aproximadamente un kilómetro al oriente del ejido Felipe Ángeles, donde personal especializado intervino el área bajo protocolos técnicos y científicos.

De acuerdo con el boletín de la dependencia, durante la intervención, elementos de Servicios Periciales realizaron tareas de excavación, fijación, levantamiento y documentación de restos óseos, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de investigaciones. El objetivo de estas acciones, señaló la FGJES, es preservar evidencia y garantizar que cada elemento encontrado sea analizado conforme a los estándares en materia forense.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El hallazgo fue documentado el jueves por Colectivos de Búsqueda de Sonora. Foto: Facebook

Asimismo, la Fiscalía de Sonora señaló que en el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional (GN), quienes brindaron apoyo en seguridad y coordinación. De igual forma, integrantes de colectivos de búsqueda estuvieron presentes durante las diligencias, acompañando el proceso como parte de los mecanismos de colaboración entre autoridades y sociedad civil.

FGJES: Análisis forense para determinar identidad

La FGJES detalló que los resultados serán confirmados a través de estudios especializados en el laboratorio de Antropología Forense. En esta etapa, se realizan procesos de análisis, clasificación y reasociación de restos óseos, además de la obtención de perfiles genéticos que permitan su comparación con bases de datos oficiales.

Este procedimiento es clave para establecer la posible identidad de las víctimas y avanzar en las investigaciones.

FGJES realiza procesamiento pericial de restos óseos en Guaymas



Guaymas, Sonora, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo diligencias de procesamiento pericial en un sitio en el municipio de Guaymas, específicamente a un… pic.twitter.com/CYT5kXH1j5 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 27, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que continuará con las investigaciones tanto científicas como ministeriales hasta lograr el total esclarecimiento del caso. Además, aseguró que se mantendrá el respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas indirectas durante todo el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui