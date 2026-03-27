Policías municipales frustran robo a negocio de Guaymas; Fiscalía de Sonora logra vincularlos

Guaymas, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó vinculación a proceso en contra de Bernardo 'N' y Sergio Iván 'N'. Ambos individuos fueron arrestados por su probable participación en el delito de robo con violencia, en agravio de un establecimiento comercial de Guaymas. Según los datos recabados en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 18 de marzo de 2026.

Alrededor de las 2:10 horas, los imputados llegaron a un negocio ubicado en la colonia Las Villas. Para ingresar al inmueble, forzaron y rompieron la cerradura de la puerta de acceso principal. Una vez dentro del local, los hombres dividieron sus acciones. Uno de ellos tomó la caja registradora y la tiró contra el suelo con el propósito de abrirla y tomar el dinero en efectivo que pudiera contener, aunque no logró su cometido.

Mientras tanto, el segundo individuo se dirigió al área de la cocina, de donde tomó diversos productos que se encontraban almacenados en el lugar. Al abandonar las instalaciones con los objetos en su poder, elementos de la Policía Municipal que realizaban labores de vigilancia en el sector notaron su presencia. Al percatarse de los agentes, los sujetos intentaron escapar, lo que desató una persecución por las calles aledañas.

Los policías lograron darles alcance a poca distancia del negocio afectado y procedieron a su revisión. Durante la inspección de seguridad, los uniformados encontraron entre las pertenencias de uno de los hombres un artefacto con características muy similares a las de un arma de fuego. Además, recuperaron los artículos tomados del área de cocina, los cuales quedaron asegurados como evidencia del acto ilícito.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control analizó los reportes y calificó de legal la detención de ambos sujetos. El Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y presentó los datos de prueba recabados. El órgano jurisdiccional consideró que la información proporcionada era suficiente para comprobar la probable responsabilidad de los señalados, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

FGJES logra vinculación a proceso contra dos imputados por robo con violencia en Guaymas



Guaymas, Sonora, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Bernardo "N" y Sergio Iván "N", por su probable… pic.twitter.com/OTx2daX4bS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 27, 2026

Como parte de la resolución judicial, se impusieron medidas cautelares para garantizar que Bernardo 'N' y Sergio Iván 'N' comparezcan ante las autoridades durante todo el desarrollo del proceso penal, evitando así que evadan la acción de la justicia. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reitera su compromiso de combatir los delitos patrimoniales mediante investigaciones sólidas y apegadas a derecho".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora