¿Qué pasó en la Narvarte Oriente HOY? Fuerte ACCIDENTE vehicular deja dos víctimas

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que se reportara un accidente vial que dejó dos personas lesionadas y provocó afectaciones en una de las principales vialidades de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 27 de marzo de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en el cruce de Eje 5 Sur y Eje Central. En ese punto, el conductor de un vehículo tipo Versa color rojo impactó contra otro automóvil del mismo color que circulaba sobre Eje Central, lo que provocó que, tras el choque, una de las unidades fuera proyectada y terminara incrustada contra un poste.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes. Foto: Twitter

El impacto dejó daños severos en el vehículo que terminó contra la estructura, generando alarma entre automovilistas y vecinos que presenciaron el accidente. Testigos en el lugar dieron aviso inmediato a las autoridades a través del Número de Emergencias 911, lo que derivó en la activación de un Código Rojo para atender la situación. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para acordonar la zona, agilizar la circulación y coordinar las labores de atención.

De manera paralela, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron asistencia a los involucrados. Tras la valoración médica, se confirmó que los dos conductores de los vehículos siniestrados resultaron con lesiones no graves, por lo que no fue necesario su traslado urgente a un hospital. Sin embargo, permanecieron bajo observación en el lugar mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

No se han especificado las causas del siniestro, pero las autoridades ya investigan.

uD83DuDEA8 ¡Choque en la Narvarte! Percance entre dos autos compactos en Eje 5 Sur y Eje Central deja dos heridos no gravesuD83DuDE97??



uD83DuDCF9 Ramón Ramirez#CDMX #Noticias #AccidenteVial pic.twitter.com/dpyOafSYqE — POSTA CDMX (@POSTACDMX) March 27, 2026

El incidente ocurrió en un contexto de alta movilidad, ya que coincide con el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, periodo en el que aumenta el flujo vehicular en la capital. Por ello, autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para evitar este tipo de percances.

Fuente: Tribuna del Yaqui