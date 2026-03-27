Sorprenden a ladrón en pleno robo a salón de eventos de Caborca; FGJE ya lo vinculó a proceso

Caborca, Sonora.- Un hombre identificado como Jorge Aarón 'N', de 45 años de edad, enfrentará un proceso judicial tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de robo en grado de tentativa. La resolución del juez se dio después de los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Caborca, donde el individuo fue sorprendido mientras presuntamente cometía el ilícito. La autoridad judicial determinó que existen las condiciones legales necesarias para iniciar el proceso en su contra.

Los registros del caso indican que los sucesos tuvieron lugar el 18 de marzo de 2026. Aproximadamente a las 8:55 horas de ese día, un reporte emitido por el sistema de emergencias C5 movilizó a los elementos de la Policía Municipal de Caborca. La denuncia de la ciudadanía alertaba sobre una persona que ingresó a un salón de eventos situado en el kilómetro 1+500 de la carretera que conduce a la comunidad de Y Griega, con el aparente propósito de sustraer materiales del inmueble.

Al llegar al sitio señalado, los agentes policiales observaron al hoy imputado justo en el instante en que desprendía el cableado de un centro de carga eléctrica. Durante la revisión correspondiente, los uniformados lograron asegurar diversas herramientas que el sujeto utilizaba para cortar los materiales, así como múltiples fragmentos de cable que ya habían sido retirados de las instalaciones. Estos objetos fueron recolectados y presentados como material e instrumento del delito ante el Ministerio Público.

La detención de Jorge Aarón 'N' ocurrió a las 8:58 horas, a los pocos minutos de que se recibiera el reporte. Posteriormente, fue puesto a disposición del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). En esta instancia se integró la carpeta de investigación con los datos recabados por los primeros respondientes, lo cual permitió acreditar la probable participación del señalado en el intento de robo. Durante la audiencia, el juez de control analizó el caso y calificó de legal la doble detención.

FGJES logra vinculación a proceso y prisión preventiva contra imputado por tentativa de robo en Caborca



Caborca, Sonora, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, como resultado de la labor ministerial y la coordinación con… pic.twitter.com/FmiqsPvZgt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 27, 2026

En ese mismo acto, la Fiscalía de Sonora formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso. Tras evaluar los argumentos, el juzgador dictó el auto de vinculación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta decisión se tomó considerando la naturaleza del acto y el riesgo procesal, por lo que el sujeto permanecerá recluido mientras avanza el caso, como parte de las acciones para proteger el patrimonio de los habitantes de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora