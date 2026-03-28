Desaparece niño de 2 años en Navojoa; Fiscalía de Sonora activa Alerta Amber para localizarlo

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó el protocolo Alerta Amber para la búsqueda y localización del menor Zeus Adriel Domínguez Enríquez, de 2 años de edad, quien fue reportado como sustraído el pasado 21 de marzo de 2026 en el municipio de Navojoa. De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Salvatierra.

Desde entonces, se desconoce su paradero, lo que ha generado una fuerte movilización de autoridades y llamados urgentes a la ciudadanía para colaborar en su pronta localización. Zeus Adriel es de tez blanca, complexión delgada, y mide aproximadamente 1.10 metros. Tiene cabello largo, lacio y color castaño, ojos cafes oscuro y cara redonda. Como seña particular, cuenta con un lunar pequeño en el hombro derecho.

En cuanto a su vestimenta, al momento de su desaparición llevaba shorts negros, playera negra con el logo de Batman y crocs azules. Por el momento no se ha aclarado si la persona que se llevó al pequeño tiene algún vínculo familiar con él. Las autoridades consideran que la integridad física del menor de edad podría estar en riesgo, por lo que la difusión de su ficha de desaparición es fundamental para agilizar su búsqueda.

Por todo lo anterior, la Fiscalía de Sonora exhorta a la población a compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. Para cualquier información que pueda ser de utilidad, se pone a disposición del público los números de emergencia 911 y el teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701, habilitados las 24 horas del día. "De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora