Giselle asesinó a puñaladas a un hombre al norte de Sonora; FGJES inició su procesamiento

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este sábado que inició un proceso penal en contra de Giselle 'N', de 28 años de edad, a quien se le atribuye su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El afectado por estos hechos fue identificado como Óscar Arnoldo 'N', de 50 años, quien falleció tras ser atacado con arma blanca en San Luis Río Colorado.

El inicio de estas etapas legales ocurrió tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante el encuentro ante la autoridad judicial, el juez determinó que la mujer deberá permanecer bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar. El expediente del caso señala que el crimen sucedió el pasado 11 de marzo de 2026, entre las 6:56 y las 7:07 horas.

El escenario de la agresión fue una vivienda de la colonia Jalisco, donde se encontraba la víctima al momento de ser abordada por los presuntos responsables. De acuerdo con los datos recabados por los agentes, la mujer no actuó sola. En ese momento llegó al domicilio acompañada por un hombre. Utilizando un arma punzocortante, atacaron a Óscar Arnoldo 'N' de forma directa, quien sufrió heridas graves que resultaron fatales.

Los estudios realizados al cuerpo confirmaron que la razón del fallecimiento fue una laceración en el corazón provocada por el arma blanca. Por el momento, Giselle 'N' se encuentra bajo custodia en un hospital donde recibe los cuidados necesarios debido a que resultó lesionada durante la agresión. Una vez que su estado de salud permita su salida, será enviada de forma directa al Centro de Reinserción Social Femenil, para continuar con su proceso.

FGJES formula imputación contra mujer por homicidio en San Luis Río Colorado



San Luis Río Colorado, Sonora, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Giselle “N”, de 28 años, por su probable participación… pic.twitter.com/jKX0Znvznc — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 28, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar con rigor técnico los delitos que atentan contra la vida, garantizando justicia para las víctimas y sus familias", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora