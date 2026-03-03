Buscaba a su hijo y la mataron en Sinaloa; detienen a presunto feminicida de Rubí Patricia

Mazatlán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este martes sobre la captura de un joven de 24 años de edad, identificado como José Manuel 'N', a quien se le acusa de ser el probable responsable del delito de feminicidio en contra de Rubí Patricia, madre buscadora en la región de Mazatlán. El anuncio se hizo acompañado de fotos donde se observa al imputado bajo la custodia de elementos de la Policía de Investigación y a la unidad encargada de realizar las aprehensiones.

El hallazgo sin vida de Rubí Patricia ocurrió el pasado 27 de febrero. El cuerpo se encontraba al interior de una vivienda ubicada en la colonia Infonavit Jabalíes, de Mazatlán. Según la información proporcionada por las autoridades, la mujer presentaba diversas lesiones, las cuales, tras el análisis forense, fueron catalogadas como la causa directa de su fallecimiento. Una de sus compañeras de labor fue quien realizó el descubrimiento en el lugar de los hechos y dio aviso a los cuerpos de seguridad.

La detención de José Manuel 'N' se logró gracias a las tareas de inteligencia policial desarrolladas a lo largo de los días posteriores al hallazgo. Al recabar pruebas suficientes, las autoridades lanzaron una orden de aprehensión. Tras cumplimentar dicho mandamiento judicial, el acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Control correspondiente, donde se realizará la audiencia inicial para determinar su situación jurídica, evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidir si el joven será vinculado a proceso penal.

Rubí Patricia buscaba a su hijo

Rubí Patricia Gómez-Tagle Robles, de 38 años, destinaba gran parte de su tiempo y esfuerzo a las actividades del colectivo denominado Corazones Unidos por una Misma Causa. Su participación en esta agrupación ciudadana tenía como motivo la localización de su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle. El rastro del joven se perdió el 29 de mayo de 2025, fecha desde la cual ella mantenía una constante tarea de búsqueda.

Luego de la confirmación sobre el deceso de la mujer, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió un documento para exigir que el caso sea investigado bajo los lineamientos del protocolo de feminicidio. Asimismo, esta organización solicitó que se garantice un esquema de protección y seguridad para los familiares de la víctima, al igual que para las compañeras del colectivo, con el propósito de salvaguardar su integridad física.

Fuente: Tribuna del Yaqui