Capturan al 'Peluso' por incendiar tienda en Edomex; padre y menor resultaron con quemaduras

Valle de Chalco, Estado de México.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJES) lograron la detención de un hombre identificado como Edgar 'N', a quien también se le conoce bajo el seudónimo de 'Peluso'. Este sujeto enfrenta acusaciones por su probable participación en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, tras un ataque con fuego cometido contra un establecimiento comercial.

Los hechos que originaron esta aprehensión ocurrieron el pasado 22 de febrero en la colonia San Miguel Xico, del municipio de Valle de Chalco. Según las carpetas de investigación abiertas por el Agente del Ministerio Público, aquel día llegaron cuatro individuos al exterior de la tienda a bordo de dos motocicletas. Las autoridades señalan que Edgar 'N' conducía uno de estos vehículos.

Acto seguido, dos de los acompañantes ingresaron al recinto, se dirigieron a la zona de cajas y góndolas y lanzaron recipientes con líquido inflamable. Tras iniciar el fuego, los agresores escaparon del sitio. A causa de las llamas, un hombre de 49 años y su hijo menor de edad sufrieron quemaduras en varias partes del cuerpo. Los servicios de emergencia trasladaron a ambos afectados a un hospital, donde el reporte de salud del niño aún señala un estado delicado.

En un principio, el Ministerio Público abrió la carpeta correspondiente por los delitos de daños en los bienes y lesiones. Sin embargo, el avance en los trabajos de gabinete y campo permitió a la corporación mexiquense reclasificar la conducta hacia el delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Con estos elementos documentados, se solicitó la orden de captura ante la autoridad judicial competente.

El arresto de Edgar 'N' ocurrió mientras este circulaba a bordo de la misma motocicleta utilizada la tarde del incendio. Ahora, el detenido se encuentra a disposición del juez, quien determinará su situación legal en las próximas semanas. Cabe mencionar que este no es el primer arresto relacionado con el caso. Hay que mencionar que las autoridades ya habían capturado a otro de los conductores involucrados en el atentado.

Se trata de un adolescente que ya fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Debido a su edad, el juez dictaminó su traslado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, donde permanecerá internado mientras avanza su proceso judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM