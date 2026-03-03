Capturan en Colima a 'El Tijuas', presunto operador del CJNG; era buscado por triple asesinato

Colima, Colima.- Agentes de la Policía Estatal de Colima lograron la detención de un hombre identificado como Luis David 'N', de 28 años de edad, alias de 'El Tijuas'. Este individuo fue asegurado mientras transitaba por las calles de la colonia Mirador de la Cumbre II, ubicada en la ciudad de Colima. Durante la revisión, los elementos de seguridad encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias, motivo por el cual procedieron a su arresto.

Una vez ingresados sus datos en las plataformas del sistema de seguridad pública, el personal operativo confirmó que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente dictada por un juez del estado de Jalisco. El requerimiento judicial responde a su probable participación en el asesinato de tres personas en dicha entidad. Tras completar los procedimientos legales correspondientes, las corporaciones de Colima entregaron al individuo a las autoridades jaliscienses para que enfrente su proceso penal.

De acuerdo con la información compartida por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Luis David 'N' era considerado un objetivo prioritario en la región occidente del país. Los reportes de inteligencia lo vinculan como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo con el que habría desarrollado una amplia movilidad territorial en tres entidades de la república mexicana.

En el estado de Colima, a Luis David 'N' se le señala por formar parte de una célula delictiva del CJNG que opera desde el municipio de Tecomán, zona donde se le atribuyen diversos hechos violentos que han alterado el orden público. Por otra parte, en Michoacán, las investigaciones lo relacionan con grupos dedicados al robo de vehículos, fungiendo posiblemente como enlace para la logística de la célula delincuencial.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que la captura de este sujeto es el resultado del trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y la colaboración permanente entre estados vecinos. Con esta detención, las autoridades reafirman su compromiso de mantener una comunicación constante para abatir los índices de criminalidad, garantizando que quienes cometen delitos enfrenten a la justicia sin importar los límites territoriales que intenten cruzar.

