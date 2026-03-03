Detienen a 'El Güero' en Hermosillo: Asaltó una vivienda a mano armada y encerró al dueño

Hermosillo, Sonora.- Un individuo identificado como Daniel Sam 'N', alias 'El Güero', fue capturado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El sujeto está acusado por su probable participación en el delito de robo con violencia cometido en el interior de una casa habitación en la ciudad de Hermosillo. Los reportes señalan que el sospechoso presuntamente utilizó un arma de fuego para efectuar el acto ilícito.

Las acciones de investigación iniciales indican que el suceso tuvo lugar en una vivienda que se ubicada en la calle del Desierto, de la colonia Real del Llano. Hasta ese punto se trasladaron los agentes de la corporación estatal para atender un reporte. Dicho aviso alertaba sobre la presencia de una persona lesionada. Al llegar al domicilio, los elementos de seguridad tomaron control de la situación y se entrevistaron con el afectado para conocer los pormenores del caso.

De acuerdo con la declaración proporcionada por la víctima, el hombre al que identificó como 'El Güero' lo amenazó empuñando una pistola. Acto seguido, el agresor entró al inmueble sin consentimiento. Una vez adentro del lugar, el señalado agredió de manera física al residente, causándole una herida en la zona del cráneo. Tras el ataque, el individuo tomó una computadora portátil de la marca Dell y un teléfono celular de la marca Samsung, pertenecientes al afectado.

Antes de retirarse del lugar, el responsable dejó al morador encerrado en la casa mientras continuaba lanzando amenazas. Tras conocer estos datos, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas cercanas. Gracias a estas labores de rastreo, lograron ubicar al sospechoso al poco tiempo. Al momento de la revisión, los elementos de seguridad encontraron entre las pertenencias del detenido los artículos electrónicos reportados como robados.

Estos objetos fueron asegurados para integrarlos como elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación correspondiente. Cabe mencionar que durante la revisión del individuo no se logró localizar la pistola mencionada por el afectado, motivo por el cual las diligencias de búsqueda del artefacto se mantienen activas. Al revisar las bases de datos del sistema de justicia, las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con un historial de antecedentes penales.

Los registros indican que Daniel Sam 'N' ha estado involucrado en casos de violencia familiar, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y otro robo con violencia en casa habitación. Toda esta información formará parte del expediente que se entregará a las instancias judiciales correspondientes para que se evalúe su situación legal. Por su parte, la Fiscalía de Sonora reiteró su propósito de dar seguimiento a los delitos que atentan contra la integridad y los bienes de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora