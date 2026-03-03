Hallan sin vida a pescador en Las Aguamitas, Navolato; tenía impactos de bala en la cabeza

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este martes 3 de marzo de 2026 se reportó la muerte de un hombre que se ganaba la vida como pescador en el campo pesquero Las Aguamitas, en el municipio de Navolato. De acuerdo con información extraoficial, su nombre era Víctor Alfonso, tenía 40 años y trabajaba en esa actividad. Todo parece indicar que el crimen perpetrado por gatilleros ocurrió durante la noche.

Es necesario destacar que el hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 7:00 horas, por lo que cuando finalmente arribaron al sitio, según medios locales, encontraron al hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. De inmediato delimitaron el área y solicitaron la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los especialistas se encargaron de la recolección de indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos por este asesinato, el cual ya es investigado y se suma a los demás homicidios que se registran con frecuencia en la entidad.

Los delitos siguen en Sinaloa

Sobre la víctima se informó que al momento de perder la vida vestía una camisa roja, pantalón gris tipo militar y tenis oscuros. Además, el cuerpo estaba cubierto con una cobija y entre las lesiones que presentaba había una en específico en la zona del cráneo. De igual forma, se localizó al menos un casquillo percutido, lo que deja entrever que el delito ocurrió en ese mismo sector.

#Nacional | Día Mundial de la Vida Silvestre: Efemérides de HOY 3 de MARZO, acontecimientos que marcaron a México y el mundouD83DuDC06uD83CuDF43https://t.co/ZIxK3Ogig4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

En otro hecho similar, la noche del lunes 2 de marzo de 2026 dos personas fueron asesinadas a balazos por un gatillero en una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Aunque hasta ahora se desconoce la identidad de los occisos, se presume que fueron atacados por sujetos a bordo de una motocicleta; incluso, los uniformados aseguraron un arma corta como parte de las diligencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui