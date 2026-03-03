Intentó escapar de autoridades: Capturan a mujer por actos de 'halconeo' al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- La autoridad ministerial de Sonora logró la vinculación a proceso de una mujer identificada como Seferina 'N'. A ella se le señala por su probable participación en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, una actividad que en el ámbito policial se conoce comúnmente como 'halconeo'. Los hechos ocurrieron en la localidad de Ímuris, Sonora. Durante la primera audiencia, un juez evaluó las pruebas reunidas por el Ministerio Público y determinó que existían datos suficientes para iniciar un procedimiento legal en su contra.

Los documentos del caso detallan que el suceso se registró el pasado 23 de febrero en la colonia Centro del poblado de Ímuris. La mujer manejaba un automóvil tipo sedán de la marca Nissan Altima, año 2005 y de color dorado. El vehículo transitaba sin placas de circulación. El reporte policial indica que la conductora transitaba en sentido contrario y a una velocidad alta, situación que estuvo a punto de causar un choque con otros automóviles que circulaban por la zona.

Al notar esta infracción, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en conjunto con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le marcaron el alto. En ese momento, la persona al volante tomó una actitud evasiva e intentó escapar en reversa. Sin embargo, los uniformados lograron detener su marcha. Durante la inspección, decomisaron un dispositivo móvil de color azul equipado con función de radio.

Los policías observaron que a través de este aparato mantenía comunicación constante con un hombre. Por ese medio, la mujer presuntamente transmitía información en tiempo real acerca de la ubicación, los movimientos y las labores de las patrullas en la región. Según la carpeta de investigación, estas acciones tenían el propósito de entorpecer los operativos de prevención, así como las tareas de vigilancia y procuración de justicia.

Por tales motivos, los agentes procedieron arrestarla para entregarla a la autoridad correspondiente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "reafirma su compromiso de actuar con firmeza frente a conductas que comprometan la seguridad pública y el adecuado desempeño de las corporaciones encargadas de preservar el orden y la legalidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora