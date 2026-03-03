La víctima reconoció a su captor: Arrestan a joven implicado en secuestro de hombre en Sonora

Benjamín Hill, Sonora.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutaron recientemente una orden de aprehensión en contra un joven de 20 años de edad, identificado como Jesús Abraham 'N'. La detención obedece a su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y desaparición de persona, ambos cargos cometidos en el municipio de Benjamín Hill, Sonora.

Los datos recabados en la carpeta de investigación señalan que los hechos ocurrieron el día 21 de abril del año 2025. En esa fecha, un vehículo de la marca Peugeot, tipo SUV, llegó hasta el domicilio del ofendido. Del interior del automóvil bajaron diversas personas que utilizaron la fuerza para someter a la víctima, obligándola a subir a la unidad. Posteriormente, el grupo trasladó al afectado hasta otro inmueble, donde lo mantuvieron en cautiverio durante 4 días.

Durante el tiempo que estuvo retenido, el afectado sufrió agresiones físicas y psicológicas, además de distintas amenazas. Tras su liberación, la víctima logró reconocer plenamente al joven ahora detenido como uno de los sujetos presentes en el lugar. El ofendido detalló en su testimonio que ambos se conocían con anterioridad, un factor que sirvió para orientar las líneas de investigación del caso y darle sustento a la solicitud de arresto ante el poder judicial.

El cumplimiento de la orden emitida por el juez ocurrió sobre el bulevar Abelardo L. Rodríguez, en la colonia San Fernando. Esta acción fue el resultado directo de la recolección de pruebas por parte del Ministerio Público del Fuero Común, quien logró demostrar la probable participación del sospechoso en los hechos mencionados. Una vez arrestado, Jesús Abraham 'N' fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1.

En este recinto penitenciario permanecerá a disposición de la autoridad judicial que emitió el requerimiento, a la espera de que se realice la audiencia inicial del caso. En dicha comparecencia, la Fiscalía estatal tiene programado formular la imputación correspondiente y solicitar la vinculación a proceso del señalado. Los registros del sistema de justicia establecen que el presunto implicado cuenta con antecedentes penales.

Ejecuta FGJES orden de aprehensión por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en Benjamín Hill



Benjamín Hill, Sonora, 3 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús… pic.twitter.com/c9va9jWwts — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 3, 2026

En el año 2021, Jesús Abraham 'N' enfrentó cargos por la portación de un arma prohibida, información que ya forma parte de los expedientes en curso. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción refrenda su compromiso de combatir con rigor jurídico los delitos que vulneran la libertad y seguridad de las personas, actuando con firmeza, profesionalismo y estricto apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora