Masacre en despacho jurídico de Veracruz deja 4 víctimas mortales y 2 mujeres lesionadas

Coatzacoalcos, Veracruz.- Este martes 3 de marzo de 2026 se reportó un ataque armado alrededor de las 13:00 horas en una oficina jurídica privada del puerto de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con información de Milenio, un grupo de sujetos armados ingresó a un bufete ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Abasolo y Pedro Moreno, en la colonia María de la Piedad.

Una vez en el lugar, se presume que los delincuentes comenzaron a disparar contra los trabajadores y, según el medio de comunicación antes citado, testigos escucharon más de 30 detonaciones con arma de fuego. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el paradero de los responsables, ya que tras cometer el ataque huyeron con rumbo desconocido.

De inmediato arribaron autoridades policiacas y cuerpos de emergencia a la escena, quienes lamentablemente confirmaron la muerte de cuatro personas, además de que dos mujeres resultaron heridas de gravedad. Es necesario resaltar que se desplegó en la zona un fuerte operativo que incluso derivó en el cierre de la avenida Lázaro Cárdenas; sin embargo, hasta ahora no se reportan resultados positivos.

Dos mujeres resultaron heridas

Las investigaciones ya comenzaron, por lo que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas. Los delitos en la entidad continúan en aumento; para no ir más lejos, la noche del pasado lunes 2 de marzo de 2026, un hombre conocido como El Justin o El Güero Loco terminó brutalmente golpeado por habitantes de la Reserva Tarimoya I, en Veracruz.

La razón de la agresión contra el sujeto, de 25 años, es que lo acusaban de intentar llevarse a una menor de ocho años a un terreno baldío; incluso aseguran que logró tocar a la pequeña. En su intento por huir, no solo agredió a un hombre, sino que también habría intentado quemar viviendas, lanzó piedras a los vecinos y, armado con un machete, se refugió en una tienda, de donde fue sacado a golpes y posteriormente amarrado. Tras la llegada de los uniformados, finalmente fue trasladado en una patrulla.

Fuente: Tribuna del Yaqui