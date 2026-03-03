Sonoyta, Sonora.- Como resultado de los operativos de prevención y vigilancia que realiza la División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se llevó a cabo el aseguramiento de sustancias nocivas para la salud en el Valle de Sonoyta. Durante el mes de febrero y los primeros días de marzo de 2026, la PESP intensificó sus operativos en esta zona, logrando resultados significativos en el combate a la delincuencia.

Los elementos de la policía estatal detectaron una motocicleta sobre una brecha en la carretera que conecta el Ejido del Desierto con Sonoyta, ya que se encontraban en patrullaje en esa zona; al realizar la debida inspección, los oficiales localizaron 16 envoltorios que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana debajo del asiento del conductor.

Policía Estatal brinda resultados positivos mediante operativos estratégicos en Sonoyta

Durante la inspección, también se verificó la serie del vehículo; sin embargo, se confirmó que no cuenta con reporte de robo vigente. Posteriormente, la droga encontrada, junto con la motocicleta, fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Es importante mencionar que, en los últimos días, se han recuperado unidades con reporte de robo y se ha decomisado armamento, incluyendo fusiles de asalto, cargadores y cartuchos, especialmente en la zona fronteriza que abarca desde San Luis Río Colorado hasta Sonoyta.

Estas acciones buscan fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de las autoridades con la tranquilidad de las familias sonorenses, ya que forman parte de la estrategia permanente de prevención y seguridad que se implementa en la franja fronteriza. Además, dichos operativos son realizados de manera conjunta con la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Fuente: Tribuna del Yaqui