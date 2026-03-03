¿Qué pasó en Viaducto HOY? Fatal accidente de motocicleta deja dos víctimas mortales

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte de un fuerte accidente: una motocicleta se estrelló contra un camión de servicios públicos. El percance dejó como saldo dos víctimas mortales.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 3 de marzo de 2026, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, a la altura de Sur 69, en la colonia Asturias, en dirección hacia Tlalpan. En esa zona, un hombre y una mujer, hasta ahora de identidades desconocidas, viajaban a bordo de una motocicleta deportiva; en un punto, se impactaron contra un camión de obras y servicios que realizaba labores de limpieza sobre los carriles centrales.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes. Foto: Twitter

El impacto fue de tal magnitud que ambas personas, de entre 30 y 35 años de edad, murieron en el lugar pese a que portaban equipo de seguridad. En la zona quedaron esparcidos fragmentos de la motocicleta, así como pétalos rojos sobre el asfalto. De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Una vez en el sitio, los oficiales señalaron que la motocicleta no contaba con placa ni permiso de circulación visible que permitiera identificar al propietario. Momentos después, arribaron a la escena paramédicos y personal de servicios periciales, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. Los equipos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.

Una pareja que viajaba en una moto de lujo murió luego de chocar contra un vehículo de limpia en Viaducto y Sur 69, alcaldía Cuauhtémoc, en dirección a Tlalpan; hay reducción de carriles en la zona. #LasNoticiasDeFORO con @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/ncBrTScBRG — N+ FORO (@nmasforo) March 3, 2026

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro en espera de que familiares acudan a realizar la identificación oficial. En tanto, el conductor del camión de limpia fue trasladado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades. La unidad permaneció en el sitio hasta la llegada de la aseguradora.

El siniestro continúa bajo investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui