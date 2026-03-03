Sheinbaum exige a FGR explicar acceso de medios a residencia de 'El Mencho' en Tapalpa

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 3 de marzo de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe aclarar por qué se permitió el acceso de medios de comunicación a la residencia donde fue localizado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre la difusión de imágenes de la vivienda ubicada en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, inmueble donde el capo pasó sus últimas horas antes de morir en un operativo federal el pasado domingo 22 de febrero.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo subrayó que se trató de una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que, posteriormente, la FGR asumió el resguardo del inmueble, por lo que ellos deben informar sobre esta situación: "Fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato entró la Fiscalía General de la República. Ellos tienen que contestar por qué se permitió la entrada al lugar".

Fue directamente la Fiscalía General de la República, no fue una intervención estatal", agregó la mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió en que corresponde únicamente a la FGR explicar las razones por las que representantes de medios pudieron ingresar a la cabaña marcada con el número 39, donde se encontraba el líder criminal cuando inició el operativo para detenerlo.

Así fue la captura y muerte de 'El Mencho'

Como te informamos en TRIBUNA, el operativo contra 'El Mencho' ocurrió el domingo 22 de febrero en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco. De acuerdo con los reportes oficiales, agentes federales ubicaron en ese punto a Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los principales líderes del crimen organizado en el país.

En ese inmueble, descrito como una lujosa residencia dentro de un complejo exclusivo, el líder del CJNG habría sostenido una reunión con su pareja antes del enfrentamiento que derivó en su abatimiento. Días después del operativo, comenzaron a circular fotografías del interior y exterior de la propiedad, lo que generó cuestionamientos sobre la cadena de custodia y el resguardo del lugar.

A la fecha de publicación de esta nota, la FGR no ha respondido a la petición de la presidenta.

