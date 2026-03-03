Viajaba con 100 kilos de droga: Detienen a conductor de tráiler en carretera de Caborca

Caborca, Sonora.- En el municipio de Caborca, Sonora, elementos de seguridad realizaron un operativo que resultó en la incautación de un cargamento de aproximadamente 100 kilos de metanfetamina, sustancia también conocida como crystal. Durante estas acciones, los agentes detuvieron el paso de un tractocamión que transitaba por la zona. Al revisar la unidad de carga, localizaron los narcóticos ocultos en al carrocería.

Por este hallazgo, el conductor del vehículo pesado fue arrestado en el lugar de los hechos por el delito de narcotráfico. El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, comunicó este suceso mediante sus redes sociales. En su mensaje, explicó que el decomiso responde a la aplicación constante de los recorridos de vigilancia, así como al trabajo conjunto que mantienen las diversas dependencias gubernamentales en la entidad.

Según señaló el mandatario, estas labores buscan reducir el tránsito de sustancias ilícitas por las carreteras sonorenses. Los uniformados detectaron anomalías en la parte inferior del tráiler, por lo cual lo revisaron a detalle. Esto permitió encontrar diversos paquetes que en su interior contenían metanfetamina. Tras el aseguramiento, tanto el chofer como el camión y los estupefacientes fueron entregados al Ministerio Público.

Esta instancia se encargará de abrir la carpeta de investigación pertinente para esclarecer el origen y el destino de la carga ilegal. Si bien el comunicado no detalló los nombres de las corporaciones que intervinieron en este evento, estas tareas de vigilancia en la región suelen contar con la participación de efectivos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano y fuerzas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

