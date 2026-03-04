Asesinan a adolescente de 15 años en Zapopan; Fiscalía investiga ataque directo sin que haya detenidos

Zapopan, Jalisco.- La noche del pasado martes 3 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos en la colonia Colinas de la Primavera, en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con información extraoficial, el menor salió de su domicilio cuando se le atravesaron cuatro sujetos a bordo de un sedán negro y, sin siquiera bajarse, uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Una vez que cumplieron su cometido, los hombres huyeron con rumbo desconocido; sin embargo, el joven quedó gravemente herido sobre la calle Encino, en cruce con Azucena. Los vecinos fueron los primeros en percatarse de que había una persona lesionada en plena vía pública. En cuanto a los paramédicos, se presentaron en la escena únicamente para confirmar que no presentaba signos vitales.

De tal forma que se tuvieron que hacer cargo del caso elementos policiacos, quienes acordonaron la escena mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía de Jalisco recababa indicios balísticos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos, aunque se presume que se trató de una agresión directa, planificada de manera intencional hacia la víctima.

El joven perdió la vida

Otros datos señalan que, aparentemente, el adolescente recibió seis impactos de arma de fuego, localizados en el tórax y en distintas partes del cuerpo. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización sobre el caso y a cualquier pronunciamiento de la dependencia estatal. La violencia continúa siendo un problema constante en la entidad, especialmente con los actos ilícitos detectados desde el 22 de febrero de 2026.

En otro hecho que también involucra a un menor, aunque de 13 años, se registró un trágico accidente la madrugada de este miércoles 4 de marzo en el cruce de las calles Martel y Mirador, dentro de la colonia Valle de los Molinos. En este punto, el menor perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta de transporte escolar. La conductora fue detenida por las autoridades municipales para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui