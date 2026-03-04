Asesinan a presidente de la Unión Ganadera en Colima; lo atacaron a tiros en la vía pública

Cuauhtémoc, Colima.- La noche de ayer martes 3 de marzo, corporaciones de seguridad de Colima atendieron un ataque armado que resultó en la muerte de Samuel González Rodríguez, de 69 años de edad, quien se desempeñaba como presidente de la Unión Ganadera del municipio de Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en una zona cercana a un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla.

De acuerdo con la información del caso, los servicios de emergencia recibieron una alerta mediante una llamada telefónica al número 911. En ese reporte, los vecinos indicaron que una persona había recibido disparos de arma de fuego. Tras recibir el aviso, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y elementos de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron al sitio para verificar la situación.

Una vez en el lugar, los uniformados comprobaron la presencia de un hombre sin signos vitales. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima confirmó estos hechos a través de sus redes sociales poco después de las 23.00 horas (local) del mismo 3 de marzo. En su mensaje, la institución encargada de impartir justicia anunció la apertura de una carpeta de investigación para el esclarecimiento del delito de homicidio.

Minutos después de asegurar el perímetro, peritos y elementos de la Policía Investigadora arribaron a la escena del crimen para procesar las evidencias. El personal se encargó de recabar los primeros indicios materiales y, posteriormente, ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicarían los estudios correspondientes de ley.

La confirmación de la identidad de la víctima trascendió durante las primeras horas del 4 de marzo. Se reveló que el fallecido era el dirigente del sector ganadero local, originario del mismo municipio de Cuauhtémoc. Ante este suceso, figuras de la comunidad manifestaron su pésame. Irma Angelina Chávez Arellano, quien laboró en administraciones pasadas del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, utilizó su perfil de Facebook para mandar sus condolencias.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEA8Otro productor asesinado en México



Fue ejecutado a tiros Samuel González Rodríguez, ganadero y presidente de la Unión Ganadera Local de Cuauhtémoc, Colima, cuando salía de un rancho en la colonia La Lagunilla.



Era ampliamente reconocido en la región y su asesinato ha… pic.twitter.com/dnFNEQeCRN — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui