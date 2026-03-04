Balacera en Guanajuato: Presuntos sicarios disparan contra dos elementos de investigación

Silao, Guanajuato.- Poco antes de las 13:00 horas (local) de este miércoles 4 de marzo, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue blanco de una agresión armada. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Silao, en el tramo carretero San José de la Baraña - Medio Sitio, muy cerca de las instalaciones de la empresa Agrisar, donde los policías se encontraban realizando indagatorias.

En ese momento, un grupo de sujetos armados disparó contra ellos. Al notar la presencia hostil, los uniformados respondieron a la agresión para proteger su integridad. Como resultado de este intercambio de balas, al menos un agente resultó herido. Ante la urgencia de la situación, sus compañeros realizaron su traslado a un hospital ubicado en la ciudad de Irapuato para que el personal médico evaluara y atendiera sus lesiones.

Según reportes surgidos desde el lugar de los hechos, se menciona la posibilidad de que un segundo policía también haya requerido atención médica, aunque las dependencias competentes aún no han emitido un comunicado que confirme la cifra exacta de elementos afectados ni la gravedad de su estado de salud. Tras el tiroteo, los responsables del ataque lograron escapar del sitio con rumbo desconocido.

Para intentar dar con ellos, diversas corporaciones de seguridad de Guanajuato implementaron un fuerte operativo en la región. Quienes transitaban por la carretera Silao - Irapuato pudieron notar una intensa movilización de patrullas, las cuales establecieron recorridos de vigilancia y puntos de revisión en la zona. Hasta el cierre de esta nota las corporaciones mantienen gran hermetismo sobre los detalles del caso.

#Silao

uD83DuDEA8 La Fiscalía General del Estado informó que agentes de Investigación Criminal fueron agredidos con armas de fuego en la comunidad de San José de la Baraña, en Silao.



Dos elementos resultaron lesionados y reciben atención médica.#Nontium #metropolitano pic.twitter.com/H1wfXLJJja — Nontium Metropolitano (@NontiumR) March 4, 2026

No hay reportes de personas detenidas por su participación en estos actos. Tampoco se ha brindado información sobre la línea de trabajo que los agentes atacados estaban siguiendo en ese sector de Silao al momento de ser sorprendidos. Las labores de búsqueda continúan desplegadas en la región, a la espera de que los mandos correspondientes emitan un pronunciamiento público para esclarecer lo sucedido durante esta jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui