Caen directivos e internos de anexo tras muerte de hombre en Edomex; le propinaron golpiza

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes enfrentan acusaciones por el delito de homicidio. Las autoridades identificaron a los aprehendidos como Josué Silvano 'N', José Miguel 'N', Víctor Mario 'N', Sergio 'N' y Yazmín 'N'. Esta acción se efectuó en el municipio de Ecatepec para cumplir con una orden de aprehensión emitida por un juez, contando con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

Los hechos que se investigan sucedieron dentro de un centro de rehabilitación de adicciones llamado Grupo Centradic Empezar de nuevo A.C. Según los datos aportados por el Ministerio Público durante sus indagatorias, el pasado 6 de febrero, Josué Silvano 'N', quien trabajaba como encargado del recinto, dio la instrucción a José Miguel 'N', un interno del lugar, y a otras dos personas, de llevar a la víctima hacia el área de los sanitarios. En ese sitio, se presume que los cuatro individuos perpetraron una agresión física contra él.

Después de este suceso, el afectado permaneció encerrado dentro del inmueble durante 2 días. Fue hasta el 8 de febrero cuando ocurrieron nuevos movimientos en las instalaciones. De acuerdo con la carpeta de investigación, Yazmín 'N', la directora del lugar, apagó el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento. Esta acción habría facilitado que Josué Silvano 'N', junto con Víctor Mario 'N' y Sergio 'N', estos últimos también internos del centro, sacaran al agraviado para subirlo a un vehículo y llevarlo a un hospital.

Sin embargo, al llegar y se revisado por el personal médico, estos confirmaron que el paciente ya no contaba con signos vitales. Una vez que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso, comenzó a reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido. Gracias a estas evidencias, fue posible señalar a los posibles involucrados, por lo que el representante de la fiscalía solicitó a un juez liberar las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los cinco sospechosos por el delito de homicidio.

#Detenidos



Cuatro hombres y una mujer identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N” fueron detenidos en cumplimiento de un mandamiento judicial por elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SEMAR_mx y de la Policía… pic.twitter.com/iwrJTyqwXb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 4, 2026

A la par de las capturas, las autoridades efectuaron un cateo en el inmueble de Grupo Centradic Empezar de nuevo A.C. Al concluir las diligencias, el edificio quedó bajo resguardo de las corporaciones policiales. Por el momento, Josué Silvano 'N', José Miguel 'N', Yazmín 'N', Víctor Mario 'N' y Sergio 'N' fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social ubicado. Los cinco individuos permanecerán bajo la custodia del sistema carcelario mientras un juez evalúa las pruebas y emite una resolución sobre su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM