Hermosillo registra aumento del 155% en cumplimiento de órdenes de captura por homicidio

Hermosillo, Sonora.- Durante el mes de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), registró un aumento del 155 por ciento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de homicidio solo en el municipio de Hermosillo. Este avance numérico se calculó al comparar las cifras obtenidas en enero con el periodo mensual posterior.

La medida de debe a las instrucciones dadas por el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, quien solicitó reforzar la aplicación de mandatos judiciales orientados a combatir los delitos de alto impacto, una decisión tomada frente al repunte de casos reportados recientemente en la capital. Carlos Alberto Flores, comisario general de la corporación estatal, detalló que para abordar esta situación de inseguridad se estructuraron equipos de trabajo mixtos.

Estos operativos agrupan a representantes del Ministerio Público con elementos investigadores policiales. Su misión principal consiste en ubicar y aprehender a individuos señalados como generadores de violencia, enfocándose en quienes operan dentro del territorio municipal. A través del análisis de datos y trabajo de inteligencia, se tramitaron diversos mandamientos de captura ante los jueces correspondientes.

Para hacer efectivas estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía compartió la información obtenida con distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el personal de la AMIC. La intervención de estas fuerzas permitió materializar las detenciones de manera ordenada y planificada, asegurando a los sospechosos para ponerlos a disposición de los tribunales.

El mando policial señaló que el incremento del 155 por ciento en las detenciones tiene una relación directa con la desarticulación de grupos delictivos. La mayor proporción de las personas arrestadas pertenece a organizaciones que operan en Hermosillo. A la par, se resolvieron expedientes originados por disputas de carácter personal. Las intervenciones comenzaron a mostrar su impacto en los reportes de incidencia criminal; al cierre de febrero, el conteo de homicidios en Hermosillo se ubicó en ocho carpetas, una reducción medible respecto a las cifras de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora